Депутат Госдумы заявила о необходимости поддержки НКО со стороны государства

Важно, чтобы некоммерческие организации (НКО), помогающие людям, чувствовали поддержку государства, их деятельность важна для тысяч людей, сообщила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, лидер Движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

В понедельник на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам были утверждены поправки «Единой России», предложенные ко второму чтению федерального бюджета на 2022-2024 годы, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

В частности, поправками предусмотрено выделение дополнительной финансовой помощи в размере 1 млрд рублей следующим общественным организациям: «Российскому Красному Кресту», «Национальному мониторинговому центру помощи пропавшим и пострадавшим детям», «Бессмертному полку России». Их деятельность направлена на решение социальных проблем, а также развитие гражданского общества и патриотическое воспитание, объяснили парламентарии.

Кроме того, в 2022-2024 годах поддержка из федерального бюджета отдельных социально ориентированных некоммерческих организаций будет сохранена на уровне 2021 года. В связи с этим также дополнительно они получат финансовую помощь в объеме 589,1 млн руб.

«Мы вместе с коллегами по партии разработали, подготовили и внесли эти поправки. Ко второму чтению мы предусматриваем субсидирование 42 НКО, среди них есть и ветеранские организации («Боевое братство», «ВоИн», Российская Ассоциация Героев, Союз ветеранов Афганистана). Шествие «Бессмертного полка» давно перестало быть просто акцией. Оно объединяет людей разных культур и национальностей, не дает забыть о великом подвиге дедов и прадедов. Мы благодарны коллегам из комитета по бюджету за поддержку», – сообщила Амельченкова.

Она добавила, что уже начались выплаты «правительственных грантов некоммерческим организациям, пострадавшим от пандемии». По ее словам, важно, чтобы эти организации «чувствовали нашу поддержку, ведь одна НКО может помочь тысячам людей».

Ранее для поддержки российских НКО создали специальный сервис.