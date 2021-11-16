Handelsblatt – Индия закупает у России С-400, несмотря на угрозу санкций

Угроза штрафных мер со стороны США не остановила Индию при покупке российских ЗРК С-400, пишет Handelsblatt. Российская сторона заявила, что первая партия уже готова к отправке: издание отмечает, что таким образом первая батарея С-400 поступит в Индию ещё до конца этого года.



Reuters

Несмотря на угрозы санкций, РФ начала поставку своих ЗРК С-400 в Индию, пишет Handelsblatt. По словам директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Сергея Шугаева, первые партии вооружений уже начали готовиться к отправке.

Таким образом, первое подразделение С-400 поступит в Индию к концу этого года, пишет издание. Как отмечает Handelsblatt, покупая эти ЗРК, Индия рискует оказаться под санкциями США на основании американского закона от 2017 года, препятствующего закупать российские вооружения.

Индия заключила с Россией контракт на поставку C-400 ещё в 2018 году, напоминает издание: сумма контракта составила $5,5 млрд. По словам индийских представителей, эти вооружения нужны Индии для отражения потенциальной угрозы со стороны Китая. Между двумя странами уже давно разгорается приграничный конфликт в Гималаях: КНР и Индия регулярно обвиняют друг друга в провокациях.

Handelsblatt напоминает, что в прошлом году США ввели санкции против Турции за приобретение российских С-400. В частности, Вашингтон исключил Турцию из программы по новейшему истребителю F-35. После этого РФ предложила Анкаре свою помощь в развитии современных боевых самолётов.