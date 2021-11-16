 

Handelsblatt – Индия закупает у России С-400, несмотря на угрозу санкций

16.11.2021, 9:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Угроза штрафных мер со стороны США не остановила Индию при покупке российских ЗРК С-400, пишет Handelsblatt. Российская сторона заявила, что первая партия уже готова к отправке: издание отмечает, что таким образом первая батарея С-400 поступит в Индию ещё до конца этого года.


Reuters

Несмотря на угрозы санкций, РФ начала поставку своих ЗРК С-400 в Индию, пишет Handelsblatt. По словам директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Сергея Шугаева, первые партии вооружений уже начали готовиться к отправке.

Таким образом, первое подразделение С-400 поступит в Индию к концу этого года, пишет издание. Как отмечает Handelsblatt, покупая эти ЗРК, Индия рискует оказаться под санкциями США на основании американского закона от 2017 года, препятствующего закупать российские вооружения.

Индия заключила с Россией контракт на поставку C-400 ещё в 2018 году, напоминает издание: сумма контракта составила $5,5 млрд. По словам индийских представителей, эти вооружения нужны Индии для отражения потенциальной угрозы со стороны Китая. Между двумя странами уже давно разгорается приграничный конфликт в Гималаях: КНР и Индия регулярно обвиняют друг друга в провокациях.

Handelsblatt напоминает, что в прошлом году США ввели санкции против Турции за приобретение российских С-400. В частности, Вашингтон исключил Турцию из программы по новейшему истребителю F-35. После этого РФ предложила Анкаре свою помощь в развитии современных боевых самолётов. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.05 / В Турции задержали боевика, который был “правой рукой” главы ИГИЛ аль-Багдади

31.10 / Число жертв землетрясения в Турции достигло 35 человек

24.10 / Движение поездов на МЦК восстановлено

29.10 / В России отремонтировали военную технику боевиков, в ОРДЛО привезли новое оружие – ГУР Минобороны Украины

01.10 / Собянин заявил о неэффективности рекомендаций по переходу на удаленку

26.09 / На уличном экране в Новосибирске показали порно

23.03 / «Двигайтесь бодрее» — Шрёдер призвал ЕС поспешить с допуском «Спутника V»

07.12 / Таран: В целых регионах Украины на место “слуг” Зеленского приходят слуги Кремля. Они становятся “альтернативой” бесхребетной власти Киева

30.08 / В Украине для госпитализации нужен ИФА-тест – глава Минздрава

11.03 / В нескольких странах ЕС приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика