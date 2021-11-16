Hill – Столтенберг объявил штурм Капитолия «атакой на ключевые ценности НАТО»

В свежем интервью глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что считает январское нападение на здание американского парламента «атакой на ценности» военного блока. При этом он признался, что верит в будущее демократии в США, передаёт The Hill.



Reuters

Январский штурм Капитолия был «атакой на ценности НАТО». Такое мнение в недавнем интервью высказал руководитель Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, пишет The Hill.

«Я рассматриваю это как нападение на демократические институты Соединённых Штатов и, следовательно, на ключевые ценности НАТО», — заявил генеральный секретарь. При этом он добавил, что всё ещё верит в будущее американской демократии.

«Я уверен, что наш самый большой союзник… останется сильной демократией», — заявил Столтенберг, отметив, что ранее страна «переживала трудные времена и кризисы, но всегда выходила с твёрдой приверженностью демократическим институтам».

На днях Стива Бэннона, экс-советника Дональда Трампа, который отказался давать показания законодателям о событиях 6 января, обвинили в неуважении конгрессу. Член палаты представителей Адам Шифф предположил, что это должно вдохновить остальных свидетелей к сотрудничеству с парламентским комитетом.

«И теперь свидетели видят следующее: если они не будут сотрудничать, если они не выполнят свой законный долг при получении повестки, то их тоже могут привлечь к ответственности. Это окажет очень сильное влияние на принятие решений», — заявил конгрессмен.