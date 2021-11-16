 

“Мама Люда, огонь”. Мать Наташи Королевой показала, как ест десерт “для взрослых”

16.11.2021, 9:26, Новости дня
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“А сейчас мы вам покажем чудо. У нас мороженое можно кушать только плюс 21, потому что оно с алкоголем. Это оригинально. Пойдем, попробуем?” – предложила подписчикам 75-летняя Порывай.

На видео она показала, что в кафе можно попробовать мороженое в сочетании с любым алкогольным напитком. Себе она заказала холодный десерт с виски. Также Порывай сообщила, что сделает такой же дома самостоятельно и ждет всех в гости.

“Ой, я уже не говорю, что это лучше, чем что, потому что уже смеются. Но это лучше”, – продолжила Порывай, намекая, что такое мороженое ей нравится больше, чем секс.

“Мама Люда, огонь, как всегда”, – написала evgeniia_len.

“Я вас обожаю, с вами всегда весело”, – прокомментировала видео napolilenka.

“Как кот Леопольд”, – сравнила elenaanele69 Порывай с мультгероем из-за огромного банта на груди.

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Публикация от Luda Poryvai (@mama_luda_star)

Контекст:

Людмила Порывай родилась 12 февраля 1946 года в Киеве. Она заслуженная артистка Украины, в прошлом – дирижер хоровой капеллы “Свиточ”. В настоящее время она проживает в США. Ее первый муж Владимир Порывай был хормейстером академического хора. Он умер в 1993 году. В браке у пары родилось две дочери: Ирина (певица Руся) и Наталья (Наташа Королева).

Сейчас Людмила Порывай замужем второй раз. Ее муж – американский бизнесмен Игорь Эльперин. Он уехал в Майами (США) в 1970-х годах, где вскоре открыл ресторан для эмигрантов.

20 октября Порывай устроила экскурсию по фешенебельному магазину и выложила в Instagram ролик из бутика, где продаются обувь и сумки французского дизайнера Кристиана Лабутена. А 24 октября во время очередной онлайн-экскурсии, показала магазин, где торгуют продуктами из бывшего СССР, и где можно купить киевский торт за 850 грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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