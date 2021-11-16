 

Корниенко: РФ решила устроить нам настоящую экономическую блокаду, у нас начинается какой-то “блокадный Ленинград”

16.11.2021, 9:26, Новости дня
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“У нас зимы и тарифные истории всегда сложно проходят для правящих партий, это правда. Мне кажется, что этой зимой не будет проблем с тарифами, как было прошлой. Этой зимой могут быть проблемы с электричеством. Не хотел бы быть Кассандрой, которая накликает беду, но мы понимаем, что риски есть, и они связаны с поставками угля, которые возобновлены. Какие-то перебои могут быть”, – сказал он, отвечая на предположение журналиста, что после этой зимы существующий сейчас рейтинг “Слуги народа” сильно упадет. 

Он пояснил, что уголь поставляют по морю, и напомнил ситуацию в Суэцком канале, “где сухогруз, ставший поперек канала, парализовал на неделю навигацию”. 

“Опять же, мы воюем с Российской Федерацией, которая решила еще устроить нам и настоящую экономическую блокаду, в том числе и на транспортировку угля из Казахстана – у нас начинается какой-то “блокадный Ленинград” с дорогой жизни в Европу через “Бурштынский остров”, – заявил Корниенко.

Он подчеркнул, что министерствам и парламенту необходимо работать над достижением энергетической независимости “в кратчайшие сроки”, провести реформу энергетической отрасли, чтобы стать единой энергетической системой с Европой и “забирать перетоки электроэнергии из Европы, а не из России и Беларуси”, а также заниматься энергоэффективностью, а потребителям – вводить бытовую экономию. 

Он также отметил, что парламент будет следить за деятельностью Кабмина в области энергетики. 

“У нас базовый инструментарий – заслушивать информацию. И это должно действовать, в том числе, на уровне “часа вопросов к правительству”. Я думаю, что министр энергетики [Герман Галущенко] будет у нас частым гостем вместе с [министром здравоохранения Виктором] Ляшко. Они могут себе “мигалку” расписать до конца зимы – неделю один, неделю другой”, – сказал Корниенко. 

Контекст:

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов 15 октября предупреждал, что для прохождения отопительного сезона Украине предстоит дополнительно поставлять уголь. По его словам, Украина имеет контракты на импорт угля на $4 млн, контракты еще на $2 млн ожидаются до конца отопительного сезона.

29 октября стало известно, что Российская Федерация с 1 ноября останавливает поставки энергетического угля в Украину.

30 октября в Минэнерго сообщили, что в ноябре этого года Украина будет импортировать уголь из Польши, Казахстана и ЮАР, украинские компании уже подписали необходимые контракты.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко 5 ноября заверил, что Украина сможет спокойно пройти отопительный период, несмотря на то, что РФ останавливает поставки энергетического угля в Украину и создает искусственные препятствия для импорта Украиной угля из Казахстана. В министерстве инфраструктурного развития Казахстана утверждают, что Россия не блокировала поставку угля в Украину, “но есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны”.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 11 ноября, что осенне-зимний период в Украине пройдет стабильно и энергоресурсов на отопительный сезон хватит.

По состоянию на 15 ноября запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний Украины составили 378 тыс. тонн тонн. По данным агентства “Интерфакс-Украина”, за последнюю неделю запасы угля снизились на 21,1% (на 101,3 тыс. тонн).

Вечером 15 ноября президент Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором пообещал, что недостатка угля в Украине не будет, и “государство никого не оставит без света и тепла”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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