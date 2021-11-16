 

Потери Украины от запуска “Северного потока – 2” Витренко оценил в 1,5% ВВП страны

16.11.2021, 9:26, Новости дня
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Потери Украины от запуска газопровода он сравнил с потерей 1,5% валового внутреннего продукта страны.

Витренко считает, что “Северный поток – 2” не соответствует законодательству Европейского союза, и выразил надежду, что газопровод не запустят. В частности, глава “Нафтогазу” уверен, что объект “нельзя сертифицировать”.

По его словам, “Северный поток – 2”  “ставит под угрозу” весь континент и “глобальную безопасность”.

Контекст:

Строительство “Северного потока – 2” полностью завершено. 8 ноября 2021 года в “Газпроме” заявили, что трубопровод готов к запуску.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”, который должен соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”.

“Оператор газотранспортной системы Украины” сообщил, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский “Газпром”, 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода “Северный поток – 2” в Федеральное агентство по сетям ФРГ. К процедуре сертификации допущены государственная энергетическая компания Польши PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH.

“Немецкая волна” сообщала, что предварительное решение по “Северному потоку – 2” должно вынести Федеральное агентство по сетям ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии. Кроме предусмотренных двух месяцев на выработку заключения, Еврокомиссия может взять еще два месяца, если ей потребуется дополнительная информация.  

После того как Федеральное агентство по сетям Германии получит заключение Еврокомиссии, у него будет еще два месяца на принятие окончательного решения. В итоге процесс сертификации “Северного потока – 2” может занять 8–10 месяцев.

Власти Украины считают, что РФ уже начала использовать “Северный поток – 2” как оружие – Россия ограничивает экспорт газа в Европу, чтобы повысить цены, сформировать энергетический кризис и оправдать запуск газопровода, который проходит сертификацию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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