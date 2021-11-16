Ракетный эсминец ВМС США Porter начал переход из Черного моря в Средиземное

Ракетный эсминец типа «Арли Берк» Porter ВМС США направился из Черного моря в Средиземное после завершения учений, информирует шестой флот ВМС Соединенных Штатов.

«Ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter … начал свой запланированный переход из Черного моря в Средиземное море после проведения морских операций и учений с союзниками и партнерами по НАТО 16 ноября», – передает РИА «Новости» заявление флота.

Накануне Шестой флот сообщил о начале перехода флагманского корабля Mount Whitney из Черного моря в Средиземное.

Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.

Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.

Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против РФ равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против РФ с участием Украины».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем РФ может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.