В тоннеле в центре Москвы столкнулись четыре машины

Четыре автомашины столкнулись в тоннеле на Кутузовском проспекте в центре Москвы, по предварительным данным, пострадали два человека, рассказал представитель экстренных служб столицы.

«В Кутузовском тоннеле столкнулись четыре автомобиля», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, по предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в июле Ferrari сгорела в центре Москвы.