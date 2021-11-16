В тоннеле в центре Москвы столкнулись четыре машины

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16.11.2021, 9:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЧетыре автомашины столкнулись в тоннеле на Кутузовском проспекте в центре Москвы, по предварительным данным, пострадали два человека, рассказал представитель экстренных служб столицы.

«В Кутузовском тоннеле столкнулись четыре автомобиля», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, по предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в июле Ferrari сгорела в центре Москвы.



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