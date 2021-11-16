В тоннеле в центре Москвы столкнулись четыре машины
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Четыре автомашины столкнулись в тоннеле на Кутузовском проспекте в центре Москвы, по предварительным данным, пострадали два человека, рассказал представитель экстренных служб столицы.
«В Кутузовском тоннеле столкнулись четыре автомобиля», – сообщил источник РИА «Новости».
По его словам, по предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека. Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, в июле Ferrari сгорела в центре Москвы.
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