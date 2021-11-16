 

Жители Тернополя два года не могут добиться реакции полицейского, не понимающего украинский язык

16.11.2021, 9:11, Разное
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Жители Тернополя обратились в областную прокуратуру с жалобами на бездействие участкового инспектора полиции Романа Ч., уже два года не принимающего заявления от граждан и отказывающегося идти на контакт из-за того, что не владеет украинским языком.  

«У нас правовое государство, сосед ЕС или что? В мой магазин пришли ребята крепкого телосложения и попросили финансово поддержать наших ребят, защищающих Украину на Донбассе. Я бы и с радостью, но в кассе было пусто, они разнесли всё, взяли сигареты, водку, колбасу, ещё что-то и разбили стекло. Я пришёл в полицию с заявлением, а он мне только табличку суёт, что не понимает по-украински. И это в Тернополе – где украинский язык главенствует уже более тысячи лет», – пожаловался предприниматель Василий Похилюк.

«Ко мне на Бандеры подсели ребята, с виду культурные, с рунами на плече. Мы доехали до Шухевича. 150 гривень, а платить не хотят. Матерятся как кацапы. Я и говорю, что ведут себя как оккупанты. Они втроём стали бить, а четвёртый ещё и нагадил в багажник. Я пошел с заявой к участковому, а он мол говорит, что по-украински не понимает», – сетует таксист Тарас Мельник.

«Я военный пенсионер, просто слушал Газманова «Офицеры», тут ломятся в двери, начали мне затирать, что мол он в чёрном списке и слушать его нельзя. Я им говорю, закон мне покажите, что нельзя. А они начали квартиру громить. Пришёл к участковому, а он по-украински не понимает», – добавил Иван Коваль.

Прокомментировало инцидент и начальство Романа Ч. 

«Вы знаете, мы уволить его не можем по законодательству, да и морального права не имеем. Он ещё в 2014-м пошёл защищать страну от террористов. Там его контузило, далее орчий плен, потом по обмену его передали сюда и после этого он на украинском не говорит. Это не сознательно, просто не повезло человеку. И хоть после реформы участковых упразднили, рабочее место за ним по закону осталось, ну бумажки он писать вроде бы умеет, а работать и другие могут. Мало ли в полиции людей», – рассказал полковник полиции Степан Трясило.

Также он отреагировал на жалобы граждан.

«Жалобы считаю несостоятельными, да, возможно, нарушители правопорядка были не полностью правы, но надо понимать, идёт война, а вы тут сидите и не можете лишний раз бесплатно подвезти героя, а этот мужик вообще Газманова слушал и ещё на что-то жалуется», – заключил полицейский. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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