 

Заявка сына Каддафи на президентство обостряет политический кризис в Ливии

16.11.2021, 8:46, Новости дня
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Саиф аль-Ислам Каддафи зарегистрировался в качестве кандидата в президенты Ливии, пишет The Washington Post. Своим выдвижением сын «печально известного диктатора» только усугубил ситуацию в раскалываемой многолетним гражданским конфликтом стране, считает американское издание.


Reuters

Накануне в городе Сабха сын «печально известного диктатора» Саиф аль-Ислам Каддафи подал документы, чтобы баллотироваться в президенты Ливии. Своей заявкой он «усугубил всё более напряжённую динамику», которая наблюдается в стране в преддверии выборов, намеченных на 24 декабря, пишет The Washington Post.

Муаммар Каддафи, «который правил Ливией железной рукой», был схвачен и убит в октябре 2011-го спустя восемь месяцев после восстания. В том же году Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест его сына по двум пунктам обвинения в преступлениях против человечности, напоминает издание.

Однако Каддафи-младший так и не был экстрадирован. Повстанцы удерживали его в плену в течение нескольких лет после смерти отца, и после освобождения он в целом оставался вне поля зрения общественности, «даже когда Ливия погрузилась в хаос», отмечает The Washington Post.

По словам издания, иностранные державы настаивают на проведении в стране декабрьских выборов, на которых зарегистрировал свою кандидатуру сын Каддафи. Но многие ливийцы и наблюдатели относятся к голосованию с большой осторожностью.

Эксперт правозащитной организации Humans Right Watch по Ливии Ханан Салах предположила, что выдвижение Каддафи продемонстрировало «царящее в стране беззаконие». «На мой взгляд, полицейские в Сабхе должны были его тут же арестовать»,  сказала она.
 
Между тем приезд Каддафи в регистрационный центр представлял собой «не особо примечательную сцену». Он явился в регистрационный центр в коричневом тюрбане, халате и тёмных очках, после чего спокойно расписался в документах.  

Тем не менее его участие в президентской гонке может иметь серьёзные последствия. «Политический кризис в Ливии только что превратился из горячего во взрывоопасный»,  прокомментировала ситуацию аналитик Международной кризисной группы Клаудиа Газзини.

По мнению сотрудницы вашингтонского Института Ближнего Востока Мэри Фицджеральд, регистрация Каддафи, хотя и не совсем неожиданная, «добавляет сумятицы в и без того сильно конфликтный избирательный процесс». «Другие потенциальные кандидаты могут опасаться, что он получит их голоса, поэтому мы можем увидеть изменение конфигурации союзов в следующие недели»,  предположила она.
 
Между тем по всей стране по-прежнему орудуют вооружённые группы. Как ожидается, Халифа Хафтар, который возглавляет Ливийскую национальную армию и «пользуется поддержкой российских наёмников», также объявит о своём выдвижении на пост президента, считает издание.

Ещё одним возможным кандидатом может стать премьер-министр Абдель Хамид Дбейба, который с марта возглавляет Правительство национального согласия (ПНС). В 2016 году ООН установила ПНС в Триполи в надежде объединить страну, которую за годы после свержения Каддафи «охватило хаотическое соперничество между ополченцами». Кроме того, эта нестабильность помогла появиться и укрепиться в Ливии «Исламскому государству»*, обращает внимание The Washington Post.

Тем временем Хафтар вернулся в Ливию из США и присоединился к конкурирующему с ПНС правительству на востоке. В 2019 году его войска начали ожесточённое наступление на Триполи, которое переросло в осаду города.
 
В 2020-м силы ПНС выбили войска Хафтара из его последнего западного оплота в Тархуне, к юго-востоку от Триполи. В этом году он временно удалился от дел, что дало почву слухам о его планах участвовать в президентских выборах, поскольку кандидаты должны оставить другие официальные обязанности за три месяца до голосования.
 
После многих лет войны и волнений международное сообщество поддержало выборы, видя в них «ключ к будущей стабильности в Ливии». Но время для их проведения выбрано не очень удачно с учётом, что в стране продолжают существовать «многие старые линии раскола», считает Салах.

Пока не ясно, повлияет ли ордер МУС на выдвижение Каддафи-младшего в президенты. «Он ещё не обратился к ливийскому народу напрямую,  подчеркнула Фицджеральд.  Его шансы на избрание во многом зависят от того, как он будет трактовать прошедшее десятилетие, а также от того, будет он придерживаться примирительной позиции или нет».

Наблюдатели сомневаются, что декабрьские выборы будут свободными и честными, но их опасения игнорируются. Примечательно, что на прошлой неделе лидеры нескольких стран уже пригрозили ввести санкции против любых групп, которые вмешиваются в процесс «демократизации Ливии», заключает The Washington Post.

 * «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



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