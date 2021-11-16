Боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь, потерь среди украинских военных нет

Недалеко от Золотого-4 Лугансской области оккупанты обстреляли наши позиции из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе Светлодарска Донецкой области боевики открывали огонь из гранатометов различных систем.

Возле Новозвановки Луганской области российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Талаковки Донецкой области боевики совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Попасной Луганской области оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские военные открывали ответный огонь и заставили боевиков прекратить обстрелы.

С начала суток 16 ноября нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибли 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

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