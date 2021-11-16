 

За период перемирия в тюрьмы ОРДЛО попали еще 70 украинцев – Денисова

16.11.2021, 8:32, Новости дня
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“Если мы говорим о тех гражданах, которые были взяты в плен, осуждены за “шпионаж” в отношении Украины, то за период войны – это 301 гражданин Украины. Среди них: 30 женщин, 44 военнослужащих”, – сказала она.

При этом точное число украинцев, незаконно содержащихся в тюрьмах, колониях, СИЗО боевиков, неизвестно.

“Мы не обо всех можем знать. Мы можем знать о тех людях, с которыми есть связь у их родственников. Но у нас есть те, с кем мы не имеем связи. Мы считаем, что они там находятся. Раз подтвердят, что там есть этот гражданин, второй раз – не подтвердят”, – пояснила уполномоченная.

Денисова отметила, что тюрьмы боевиков пополнялись украинскими гражданами и после 27 июля 2020 года, когда вступили в силу договоренности о прекращении огня на Донбассе.

“За этот период перемирия список граждан Украины, попавших в тюрьмы [в ОРДЛО], увеличился на 70 человек. И процесс продолжается, их уже 301 человек. Каждый день мы видим, что что-то происходит. Кого-то взяли, потом выпустили, потом снова взяли”, – рассказала она.

Кроме того, 258 граждан Украины находятся в списках пропавших без вести на неподконтрольной украинским властям части Донбасса. Кто-то из них может находиться в местах несвободы, говорит омбудсмен.

“В нашей практике есть такое, что восемь человек мы разыскали и включили в списки на обмен… Поэтому “забвение – хуже измены”. Нужно каждый день помнить об этом. И малейшее известие о том, что кто-то кого-то видел в тюрьме, “на подвале” дает нам надежду, что этот человек жив, и мы сразу вносим его в такие списки”, – отметила Денисова.

По ее словам, гражданские лица попадают в тюрьму в ОРДЛО за свою позицию в поддержку Украины, направленную против оккупантов. И им не приходится рассчитывать на правовую помощь.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.

В декабре 2020 года представитель Донецкой области в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен. По словам Денисовой, переговоры по обмену удерживаемыми лицами практически заморожены из-за позиции РФ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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