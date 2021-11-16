“Мадонна сделала это первой”. Кайли Миноуг в образе Мэрилин Монро оголила бедро

Образ певицы дополнил зеленый пиджак, золотистый топ, бордовая мини-юбка, декорированная перьями, черные колготки и босоножки на шпильке.

“Утро, после того, как танцевала всю ночь”, – подписала она публикацию.

“Мэрилин Монроуг”, – написала mery_jane85, объединив фамилию Монро и Миноуг в одну.

“Мадонна сделала это первой”, – прокомментировала фото ntina_ntarner, имея в виду, что у американской певицы Мадонны недавно вышла фотосессия в узнаваемом образе знаменитой блондинки.

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Публикация от Kylie Minogue (@kylieminogue)

Контекст:

Миноуг родилась в 1968 году в Австралии. Она стала известной в середине 1980-х годов благодаря роли Шарлин Робинсон в австралийском сериале “Соседи”. В конце 1980-х годов начала музыкальную карьеру.

В 2005 году у Миноуг был диагностирован рак груди. После выздоровления певица стала заниматься благотворительностью, оказывая поддержку фондам, которые занимаются профилактикой рака.

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