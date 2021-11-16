Тимошенко заявила об угрозе войны на Украине

На Украине и в Евросоюзе накаляется остановка с энергетическим кризисом, который усугубится с приходом морозов. Политики оживились.

Лидер украинской партии “Европейская солидарность” и бывший президент Незалежной Петр Порошенко совместно с лидером партии “Батькивщина” Юлией Тимошенко потребовали встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Порошенко, Зеленскому необходимо переговорить в закрытом формате с лидерами фракций парламента. На предполагаемой встрече бывший президент намерен обсудить угрозы нацбезопасности, энергетический и экономический кризис, а также ситуацию с пандемией коронавируса. Тимошенко поддержала идею коллеги.

“Это не шутки, когда Украина почти перед угрозой войны”, – заявила Тимошенко.

Политик добавила, что украинские власти делают вид, что в стране все нормально. Президент и администрация молчат и демонстрируют тотальную незаинтересованность в дальнейшей судьбе своей страны.

Ранее военный обозреватель Дмитрий Таран заявил, что Киев спровоцировал обострение ситуации в Донбассе, преследуя собственные цели. По мнению эксперта, Украина так пытается заставить Москву пойти на диалог.