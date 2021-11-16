 

“Отступать некуда”: Лукашенко о решении начать газовую блокаду Европы

16.11.2021, 8:22, Разное
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На границе Польши и Белоруссии складывается пугающая ситуация. Тысячи беженцев разбили палаточный лагерь и пытаются проникнуть на территорию ЕС, периодически взламывая ограждение. Уже появились первые жертвы. Польша обвиняет во всем Белоруссию, Белоруссия – Европу. Москва утверждает, что Россия ни при чем.

Из-за обострения миграционного кризиса Евросоюз “закручивает гайки” и притесняет Минск новыми санкциями. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что введет тогда контрсакции.

“Санкциями пугают. Хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком, и все. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Все, дальше нам отступать некуда”, – заявил Александр Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заявил о намерении ввести газовую блокаду в отношении Европы. Политик хочет перекрыть транзит газа и грузов через республику. Он отмечал, что граница Украины с Россией закрыта, через Прибалтику дорог тоже нет, то есть ЕС окажется в затруднительном положении. В Кремле заявили, что такое решение не согласовано с Россией.

Напомним, в Польше ранее заявили, что Минск действует по указке Москвы. Лукашенко отверг обвинения и назвал это провокацией со стороны ЕС.



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