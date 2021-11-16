Гинцбург оценил безопасность назальной вакцины от COVID
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Побочных эффектов у назальной вакцины от новой коронавирусной инфекции нет, сообщил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург указал, что на данный момент «у назальной вакцины никаких побочных эффектов (…) мы не заметили», передает РИА «Новости».
Ранее он заявил, что прививаться назальной вакциной от коронавируса нужно будет не чаще одного раза в полгода.
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По его мнению, иммунизация «Спутником V» и затем ревакцинация назальной вакциной, вероятно, будет давать защиту даже от заражения коронавирусом.
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