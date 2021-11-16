Си Цзиньпин призвал Байдена конструктивно решать разногласия
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Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе прошедшей во вторник виртуальной встречи призвал президента США Джо Байдена конструктивно решать разногласия между Китаем и США.
«Председатель КНР Си Цзиньпин призвал конструктивным путем решать разногласия между Китаем и США и чувствительные вопросы», – передает РИА «Новости» сообщение Центрального телевидения Китая.
Вместе с тем он призвал не допускать, чтобы отношения двух стран вышли из-под контроля.
«Байден выразил готовность подтвердить, что США не стремятся изменить систему Китая, не стремятся укреплять союзы против Китая и не намерены вступать в конфликт с Китаем», – говорится в сообщении.
«Правительство США придерживается долгосрочной и последовательной политики «одного Китая», не поддерживает «независимость Тайваня» и надеется, что в Тайваньском проливе сохранится мир и стабильность», – сказал Байден.
По словм Си Цзиньпина, Китай стремится к мирному воссоединению с Тайванем, но примет меры, если сепаратисты переступят красную черту.
Ранее Си Цзиньпин призвал усилить сотрудничество с США.
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