Меняющий форму НЛО пролетел над Англией в 1783 году

В современном мире часто встречаются поддельные фото и видео с НЛО. Однако столетия назад единственными средствами запечатлеть что-то на память было нарисовать это, впечатленные собственными воспоминаниями или рассказами очевидцев.

Поэтому немало уфологов считают ранние истории о наблюдении НЛО более правдивыми, чем современные, ведь у людей тогда по факту не было никаких причин выдумывать что-то ради популярности и публикаций в прессе.

То же самое можно отнести к странным изображениями объектов, похожий на НЛО или пришельцев, которые можно найти на скалах и которым от нескольких сотен до нескольких тысяч лет.

Правда в этой статье речь пойдет не о такой глубокой истории, а о событиях, случившихся относительно “недавно”, в конце 18 века. У этого события было так много очевидцев, в том числе представители королевской знати, поэтому его в конце концов запечатлели на гравюре.

18 августа 1783 года четыре человека, стоя на террасе Виндзорского замка (королевского замка) в английском графстве Беркшир, примерно в 21:45 увидели в небе что-то необычное.

Как позже выяснилось, это же явление видело множество человек по всему графству. Среди обитателей Виндзорского замка было семеро очевидцев, которые позже официально задокументировали свои наблюдения: Томас Сэндби, основатель Королевской академии, его брат Пол, Тибериус Кавалло, доктор Джеймс Линд, Доктор Локман и две неизвестные женщины.

Гравюра, которая здесь представлена, была нарисована Томасом Сэндби и его братом Полом, то есть это было именно то, что они тогда увидели.

Сначала люди заметили вспышки света на северном горизонте, за которыми показался летящий по небу круглый блестящий объект. Его размер составлял примерно половину ширины Луны. Сначала объект двигался медленно, но потом ускорился и стал более ярким.

Это наблюдение было позже зарегистрировано в “Философских трудах Королевского общества” (1784):

– Там присутствовало продолговатое облако, движущееся более или менее параллельно горизонту. Под этим облаком можно было увидеть светящийся объект, который вскоре стал округлым, ярко освещенным и затем он остановился.

Эта странная сфера сначала казалась бледно-голубой по цвету, но затем ее яркость увеличилась, и вскоре она снова полетела на восток. Затем объект изменил направление и двинулся параллельно горизонту, прежде чем исчезнуть на юго-востоке.

Свет, который он испускал, был потрясающим, он осветил нам все на земле.

Тибериус Кавалло так описал увиденное:

– Очевидно, что между 21:15 и 21:30 той ночью очень яркий метеор, войдя в земную атмосферу над открытыми водами Северного моря, прошел вдоль всего восточного побережья северной Шотландии и Англии.

Конечно, в 1783 году никто никогда не слышал о внеземном корабле, однако увиденный ими объект явно не был метеором, судя по описанию того, что он останавливал движение, а потом снова возобновил его. Метеоры, естественно, так не умеют.

Также сообщалось, что в течении следующих десяти минут множество жителей территорий от Шетландских островов до Брюсселя видели, как светящийся яркий сферический объект изменил свою форму в нечто яйцевидное и далее неоднократно менял форму, становяcь то снова округлым, то яйцевидным.

Опрос некоторых жителей Англии показал, что всем им показалось, что объект летел с очень большой скоростью, не менее 20 миль в секунду, а то и больше.

Следует отметить, что в ту эпоху не только Кавалло, но и множество других образованных людей решило, что речь идет просто о каком-то редком виде метеора. При этом они почему-то совершенно не учитывали такие странные характеристики объекта как изменения скорости, вида, яркости и свечения.

Также можно найти сведения о том, что пролетевший метеор не оставил после себя кратера и никто не видел и не слышал как он взорвался в небе или упал на землю.