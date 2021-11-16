Египетский фараон Санахт был гигантом

Ученые из Университета Цюриха определили точный рост фараона Санахта. Так, правитель имел рост 198 см, и был очень высоким в Древнем Египте.

Согласно историческим справкам, Санахт был третьим или четвертым фараоном третьей династии. Во времена правления в Древнем Египте от него зависело немногое. После проведения анализа ученые пришли к выводу, что Санахт мог иметь отношение к одним из самых древних великанов мира.

Во всех народах в мифах или легендах есть упоминания о гигантах и титанах. Но ведь они не все могли быть выдумкой. Гигантизм – это ускоренный рост, мог запросто быть у древних людей, это обусловливалось большим количеством гормона роста в организме. Зачастую эта особенность могла появляться при опухоли в головном мозге.

В 1901 году в египетской гробнице была найдена мумия. Ее исследованием занялись ученые. Им удалось выяснить, что захоронение находки имеет отношение к династии, которая правила приблизительно в 2700 году до нашей эры.

Позже исследователи сообщили, что мумией оказался фараон Санахт, рост которого составлял 198 см, в то время как средний рост египтян мог с трудом достигать отметки в 170 см.

– Предполагаемый фараон Санахт, вероятно, имел гигантизм, и тогда это действительно самый старый известный случай в мире. В древние времена не было доступного хирургического или фармацевтического лечения подобного заболевания, следовательно, регресс его костей мог быть только результатом постепенной дегенерации гипофиза, – заявили ученые.

Не исключено, что такие антропологические показатели говорят о том, что правители хорошо питались и были гораздо здоровее обычных жителей Древнего Египта. Отсюда и высокий рост фараона. Однако был в истории Египта еще один правитель – Рамзес II, рост которого составлял 175 см.

После этого исследователи заново провели анализ, в ходе которого им удалось выяснить, что фараон Санахт был болен гигантизмом. Таким образом, он стал одним из самых древних великанов в мире.

Времена правления Санахта выпадают на период 2648-2630 до нашей эры или на 2686-2668 до нашей эры. Он был 3 или 4 фараоном III династии в Египте. Санахт обозначает «хор – защищающий силой».