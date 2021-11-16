После пандемии Центральная и Восточная Европа столкнулись с резким скачком инфляции

Страны Центральной и Восточной Европы столкнулись с резким ростом цен, пишет Le Monde. Как поясняет издание, виной всему не только стремительное подорожание энергоносителей, но и нехватка рабочей силы в этом регионе, заставляющая работодателей поднимать зарплату сотрудникам и, как следствие, конечную стоимость своих товаров и услуг.



Reuters

Вот уже нескольких дней жители Тимишоары на западе Румынии начинают свой день с одного и того же ритуала: с тревогой трогают свой обогреватель, пишет Le Monde. Начиная с 26 октября более 50 тыс. домов, а также городские школы и больницы в течение нескольких дней были лишены отопления и горячей воды. Как поясняет издание, резкий скачок цен на энергоносители привёл к тому, что местная компания теплоснабжения Colterm оказалась на грани банкротства, поскольку поставщик газа E.ON прекратил поставки в связи с накоплением задолженностей по платежам. С тех пор городские власти борются с другими поставщиками за поставку газа и угля на электростанции Colterm, но эти поставки не надёжны. Поэтому в период, когда в стране наступает зима, радиаторы в Тимишоаре нагреваются не каждый день, и часто недостаточно сильно, констатирует газета.

По данным Национального института статистики, в октябре индекс потребительских цен в Румынии вырос на 7,9% в годовом исчислении, достигнув максимума за последние десять лет. Это во многом связано с ростом тарифов на газ (+46%). В соседних странах цифры также «головокружительны», отмечает издание. В Чешской Республике в октябре инфляция выросла на 5,8%, в Венгрии — на 6,5% , а в Польше — на 6,8%. Согласно прогнозам британской фирмы Oxford Economics, в этом году в Центральной и Восточной Европе ожидается рост инфляции на 7%, притом что в еврозоне её увеличение прогнозируется на уровне 3,7%. «В этом регионе существует наибольший риск устойчивого роста цен в ближайшие несколько лет», — анализирует Лиам Пич из британской фирмы Capital Economics.

«На данный момент этот инфляционный шок в значительной степени связан с ростом цен на сырьё и проблемами с поставками, особенно в странах, которые глубоко интегрированы в европейские производственные цепочки», — отмечает Рафаль Бенецкий, экономист банка ING в Варшаве. И неудивительно, что домашние хозяйства первыми страдают от этого, замечает издание. По данным Европейского банка реконструкции и развития, в Румынии и Венгрии расходы на отопление и энергоснабжение составляют соответственно 25% и 22% расходов семей, в то время как в Германии — всего 7%.

Стремясь сохранить электорат в преддверии парламентских выборов 2022 года, кабинет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана 11 ноября объявил, что цены на бензин и дизельное топливо на заправках будут заморожены на уровне 480 форинтов (€1,31) за литр в течение следующих трёх месяцев. Румыния рассматривает аналогичные меры.

Тем не менее инфляционное давление не новое явление в регионе, обращает внимание газета. «COVID-19 заморозил это явление, но в 2019 году нехватка рабочей силы и низкий уровень безработицы уже повысили индекс цен», — вспоминает Лиам Пич. Экономический подъём, наблюдающийся с весны, снова заставил цены расти.

По данным Евростата, уровень безработицы в сентябре снизился до 3,9% в Словении, до 3,6% в Венгрии, до 3,4% в Польше и до 2,6% в Чешской Республике по сравнению с 7,4% в еврозоне. «Все борются за найм сотрудников», — говорит генеральный директор кадрового агентства Randstad в Венгрии, Румынии и Чешской Республике Сандор Баха, специалист по временным работам.

Нехватка рабочей силы усугубляется утечкой мозгов на Запад и сокращением работоспособного населения, связанным с низкой рождаемостью. «Ежегодно в Венгрии число выходящих на пенсию людей превышает на 50 тысяч человек число людей, выходящих на рынок труда, — сетует Сандор Баха. — Это отсутствие кандидатов способствует росту заработной платы и, соответственно, росту цен».

Центральные банки начали действовать, чтобы остановить этот рост. 3 ноября польский ЦБ повысил свою ключевую ставку с 0,5% до 1,25 %. 4 ноября его чешский аналог удивил общественность, повысив свою ставку с 1,5 % до 2,75%.

По мнению экономистов, это ужесточение денежно-кредитной политики, которое также наблюдается в Румынии и Венгрии, должно сдерживать цены и кредитование, не сильно влияя на краткосрочный рост экономики. С другой стороны, развитие рынка труда в регионе вызывает споры. Нехватка рабочей силы действительно может ограничить будущий рост, хотя автоматизация производственных линий, уже широко применяемая в автомобилестроении, может частично компенсировать нехватку рабочих рук. «В Польше 1,5 миллиона украинских эмигрантов также частично удовлетворяют потребности в определённых секторах», — подчёркивает Рафал Бенецкий.

Экологический переход также может привести к разрушению рабочих мест в традиционных отраслях и к росту безработицы. «Потребуется долгое обучение, чтобы переориентировать сотрудников на новые направления в области цифровых технологий и устойчивого развития», — заключает специалист Oxford Economics Томас Дворжак.