 

В алмазе обнаружили минерал, которого не должно быть на поверхности Земли

16.11.2021, 8:04, Разное
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Ученые впервые обнаружили необычный минерал в алмазе, добытом под поверхностью Земли.

Минерал (перовскит) образуется в результате высокого давления и температурных условий, которые характерны исключительно для нижней мантии.

Минерал Давемаоит, названный в честь геофизика Хо-квана (Дейва) Мао, обладает кристаллической структурой, которая формируется в условиях высокого давления, а также температурных условиях, наблюдаемых только глубоко под поверхностью Земли, находящегося между ядром и корой. Ученые давно предсказывали его существование, но никак не на поверхности.

В исследовании, опубликованном на страницах научного журнала Science, исследователи заявили, что перовскит (CaSiO3), скорее всего, является наиболее геохимически важной фазой в нижней мантии, поскольку он содержит элементы, несовместимые в верхней мантии.

Химический анализ минерала показал наличие в нем радиоактивных изотопов урана, калия и тория.

– Таким образом, давемаоит может содержать три основных элемента, выделяющих тепло, влияющих на выработку тепла в нижнем слое мантии Земли, – сообщается в докладе.

Под руководством Оливера Чонера из Департамента геонаук Университета Невады исследователи изучили алмаз октаэдрической формы, добытый на крупнейшем в мире открытом алмазном руднике Орапа в Ботсване. По сообщениям Nature, алмаз был продан Джорджу Россману, минералогу из Калифорнийского технологического института, и Чонер начал изучать его для исследования минералов, содержащихся в глубокоземельных алмазах.

– Открытие давемаоита стало для нас неожиданностью, – сказал Чонер в интервью Live Science.

Одним из главных препятствий, мешающих изучению редкоземельных минералов, является их склонность утрачивать химическую структуру при попадании в окружающие условия. Однако новое открытие минерала не на шутку взволновало научное сообщество, так как он не утратил своей структуры даже после прошедших десятилетий с момента его обнаружения.

Геофизик Инвэй Фей пишет:

– Никто никогда раньше не извлекал силикат кальция высокого давления из нижней мантии. Это связано с тем, что он не может сохранить свою структуру после удаления из среды высокого давления.



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