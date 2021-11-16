 

Вулканические извержения всегда приводили к краху китайских династий

16.11.2021, 7:49, Разное
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Международная команда ученых решила проверить возможную связь климатических изменений с правлением и упадком китайских династий и обнаружила ее в череде определенных событий.

Можно сказать, тайну выдали вулканы, которые в истории человечества периодически давали о себе знать.

Согласно последним исследованиям выяснилось, что за последние 2 тысячи лет вулканическая активность несколько раз приводила к гибели китайские династия.

Все оказалось логичным и взаимосвязанным: выброшенный в воздух попел закрывал собой небо и провоцировал локальное похолодание. В дальнейшем страдало сельское хозяйство, а следом, как и следовало ожидать, накаливалась политическая обстановка в Поднебесной.

Мощные извержения вулканов образовывали плотные облака пепла, которые заслоняли собой солнечный свет. Причем это затемнение длилось не несколько дней, а год или два. Поверхность Земли начинала терять тепло, ветра становились слабее, а дождей и вовсе становилось меньше. Не удивительно, что сельское хозяйство сильно страдало.

Ученые установили, что с 1 года нашей эры по 1915 год произошло 156 мощнейших извержений вулканов. Они также исследовали уровни сульфатов во льдах Гренландии и Антарктиды. Затем геологи изучили архивные документы из Поднебесной, в которых сохранилась историческая информация о 68 династиях и произошедших войнах.

Исследователи обнаружили определенную взаимосвязь вулканической активности с ростом политического и социально экономического кризиса, которые достигали своего пика и завершались крахом китайских династий.

Активные вулканы выбрасывали в атмосферу чудовищное количество диоксида серы, где образовывались плотные облака серной кислоты, которые блокировали доступ солнечного света к Земле. Все это приводило к понижению температуры и проблемам в сельском хозяйстве.

Делая свои выводы, ученые не исключают, что извержения вулканов были не единственными факторами, которые приводили к краху династий. На это также могли влиять плохое управление страной, коррупция и демографическая обстановка. Однако по мнению исследователей, все последствия вулканических извержений были, так сказать, последней каплей в череде катастрофических для государства событий.



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