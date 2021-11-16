 

Лукашенко бьет по внутренним проблемам Польши и Литвы – украинский эксперт Якушик

16.11.2021, 7:28, Разное
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На пресс-конференции информационного агентства “ГолосUA” в Киеве обсудили встречу главы белорусского МИД Владимира Макея с представителями Евросоюза по поводу миграционного кризиса. Свое мнение о переговорах высказал Валентин Якушин. Эксперт заметил, что сейчас Минск, в частности, президент Александр Лукашенко возмущен руководством Польши и Литвы, ведь оно могло уничтожить Белоруссию.

Теперь Лукашенко, по словам профессора, пытается уличить соседей в двойных стандартах, а также ударить по их внутренним проблемам, которые существуют уже давно. Якушин обратил внимание, что Минск ведет игру “в долгую”, создавая возможность усиления социального и политического негодования в этих странах Евросоюза.

Эксперт считает, что скоро в Польше может произойти “свой Майдан”. А Лукашенко тем временем ставит условие. Мол, Минск продолжит вмешиваться в дела соседей, пока те лезут во внутренний процесс Белоруссии.

Ранее Александр Лукашенко сообщил о намерении ввести контрсанкции. Также президент Белоруссии хочет начать газовую блокаду в отношении Европы. По мнению политика, из-за этого ЕС окажется в трудном положении. В Москве же заявили, что такое решение не было согласовано с Россией.



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