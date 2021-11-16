 

Украина примет участие в сертификации “Северного потока – 2”

16.11.2021, 7:28, Разное
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В понедельник, 15 ноября, глава “Нафтогаза” Юрий Витренко сообщил, что компания, согласно решению немецкого регулятора BNetzA, примет участие в процедуре сертификации оператора “Северного потока – 2”. По словам управленца, в ближайшее время украинская сторона заявит о невозможности этого процесса, поскольку газопровод якобы “не соответствует европейскому и международному законодательству”.

Витренко указал на доминирующее положение “Газпрома”. Мол, оно угрожает конкуренции на европейских рынках. Глава “Нафтогаза” обратился к европейскому энергетическому законодательству, которое якобы требует отделения оператора “Северного потока – 2” от российской компании. Он считает, что также будет законным, если
третьи стороны получат доступ ко всем участкам газопровода.

Кстати, “Оператор ГТС Украины” тоже допущен к процедуре сертификации оператора газопровода. Об этом рассказал руководитель компании Сергей Макогон. Он отметил, что предприятие получило отдельную роль в этом процессе. Якобы немецкий регулятор обратил внимание на то, что украинская компания “обладает уникальной экспертизой в вопросе транспортировки газа в Евросоюз”.

Ранее “Дни.ру” писали, кто и зачем тормозит запуск “Северного потока – 2”. Как рассказывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, проект готов поставлять газ уже сейчас, однако он остается больной темой для США. Когда газопровод будет запущен, влияние Вашингтона на Европу ослабнет.



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