Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 49 копеек, курс евро снизился на 40 копеек.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 49 копеек и составил 72,01 рубля. Курс евро снизился на 40 копеек, до 81,98 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на открытии торгов укрепился к доллару и евро.