 

Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и евро

16.11.2021, 7:26, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКурс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 49 копеек, курс евро снизился на 40 копеек.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 49 копеек и составил 72,01 рубля. Курс евро снизился на 40 копеек, до 81,98 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на открытии торгов укрепился к доллару и евро.



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