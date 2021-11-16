Зеленский исключил возможность веерных отключений света на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью информацию о возможности веерных отключений электроэнергии на Украине в текущем отопительном сезоне и заверил, что государство успешно преодолевает вызов с дефицитом угля.

«Отключения света могут пугать только тех, у кого отключена логика и критическое мышление. Простой совет: чтобы не слышать лживые сказки про отключение света, отключайте звук на некоторых лживых каналах», – передает ТАСС текст видеообращения Зеленского.

Он добавил, что недостатка угля в стране не будет. «Государство успешно преодолевает вызов недостатка угля. Недостатка не будет. Кроме нашего украинского угля, будет семь кораблей «Панамакс», которые уже направляются на Украину и прибудут в порты в ближайшее время», – продолжил он.

Зеленский также заверил, что уголь, который доставят морем, полностью покрывает потребность энергетической сферы Украины до конца года.

Накануне глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупредил, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. О возможности веерных отключений электричества сообщил и мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС. В прошлую пятницу власти Украины заявили о состоянии «энергетической войны» с Россией. По состоянию на 4 ноября на Украине не работало более половины энергоблоков на ТЭС. В конце октября глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что с 1 ноября РФ остановила поставки энергетического угля на Украину. В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России. Казахстан опроверг заявление Киева о блокировке Россией транзита угля на Украину.

Депутат Рады Алексей Гончаренко констатировал, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.