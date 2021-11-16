 

Премьер Британии напомнил о победе «русской крови» над нацизмом

16.11.2021, 7:26, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБританский премьер Борис Джонсон в ходе выступления на банкете лорд-мэра Лондона призвал не забывать, что «именно русская кровь позволила победить нацизм», сообщила канцелярия премьера.

По словам Джонсона, «концепция коалиций, объединяющихся вокруг науки, безопасности, ценностей, финансов, дипломатии и, прежде всего, людей, должна лежать в основе того, что делает Global Britain (Глобальная Британия, внешнеполитическая повестка страны)». Однако «некоторые страны» не собираются развиваться в направлении демократии свободного рынка, считает британский премьер.

«Мы должны иметь с этим дело, мы должны справляться с этим, у нас должны быть максимально дружественные и прагматичные отношения. Но следствием этого является то, что мы все теснее сотрудничаем с теми, кто разделяет наши ценности и побуждения. Поэтому, когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, это не потому, что мы хотим быть враждебными по отношению к России, или что мы хотим каким-то стратегическим образом окружить или подорвать эту великую страну… Это потому, что у нас есть приверженность демократии и свободе, которую сейчас разделяют на огромной территории европейского континента», – передает РИА «Новости» слова Джонсона. При этом он призвал не забывать, что «именно русская кровь позволила победить нацизм».

Британский премьер упомянул ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. Он указал, что Лондон быстро отреагировал, когда Варшава попросила «помочь справиться с надуманным кризисом на границе с Белоруссией».

«И мы надеемся, что наши друзья, возможно, осознают, что вскоре предстоит сделать выбор между тем, чтобы направлять все больше российских углеводородов в гигантские новые трубопроводы или отстаивать Украину и отстаивать дело мира и стабильности, позвольте мне так выразиться», – сказал он.

Ранее сообщалось, что Британия создает подразделения для отправки на Украину в случае «конфликта» между Москвой и Киевом. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в Североатлантическом альянсе якобы заметили «необычные движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. В Раде высмеяли обещание Британии отправить спецназ на Украину.



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