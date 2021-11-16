Большой европейский лесоповал

Теперь нелегальные мигранты жгут костры не на белорусской территории, а на нейтральной полосе перед Польшей. Их организованно вывели из лагеря утром 15 ноября.

Беженцы на польской стороне у пункта пропуска «Кузница Белостокская». Фото: Леонид Щеглов / БелТА / ТАСС

В минувшие выходные передвижения мигрантов к границе и обустройство там стихийных лагерей становились все более организованными. 14 ноября, в воскресенье, большие группы собирались возле торгового центра «Галерея» на проспекте Победителей в Минске. Там их грузили в микроавтобусы и увозили в неизвестном направлении. Впрочем, как раз в известном — на белорусско-польскую границу.

Их лагерь обустраивали все выходные: участники провластной общественной организации «Белая Русь» вместе с Красным Крестом привезли на границу мусорные контейнеры и биотуалеты, продукты и теплые вещи, медикаменты и дрова. Военные ставили палатки. Руководил, разумеется, Александр Лукашенко. Все выходные он проводил в совещаниях и последующих телеэфирах. Рассказывал, что готов немедленно всех детей из лагеря мигрантов развезти по санаториям, но сами мигранты этого не хотят, а просят помочь им прямо на границе. Объяснял, что белорусские власти готовы хоть сейчас отправить их домой, но никто возвращаться не хочет, потому что там нет ни работы, ни жилья. Обвинял Польшу в эскалации конфликта. Угрожал в ответ на возможные европейские санкции перекрыть транзит газа в Европу.

Наверняка любимый персонаж Лукашенко — это управдомша из «Бриллиантовой руки», обещавшая отключить газ тем, кто не будет покупать лотерейные билеты. Александр Лукашенко много лет «косплеит» ту управдомшу, угрожая тем же самым Европе в разных ситуациях. На этот раз тоже не обошлось: «Мы им прощать ничего не должны. Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться — ни перед чем».

Польша пока закрыла только один пограничный переход, Кузницу, — тот самый, напротив которого с белорусской стороны разбили свой лагерь мигранты. Каждую ночь, а иногда и днем, они штурмовали границу,

разбивая заборы бревнами и лопатами. Бревна подвозили в рамках «гуманитарной помощи» от государства. Впрочем, бревен и в лесу достаточно — вернее, деревьев, которые уже неделю обитатели лагеря рубят на бревна без всяких разрешений. Невозможно подсчитать точное количество деревьев, вырубленных за неделю существования лагеря мигрантов, как невозможно подсчитать тех, кому удалось прорваться через границу.

Журналист Дмитрий Гурневич позвонил в гродненский лесхоз и в охрану леса. Спросил, может ли он приехать в район пограничного перехода Брузги — Кузница и нарубить там несколько деревьев. После недоуменной паузы объяснил: вот видел по телевизору, как иностранцы на границе лес рубят, так почему же мне, гражданину Беларуси, нельзя? Свои разговоры с чиновниками он опубликовал в фейсбуке. Вот что ему сказали: «Поймите, нам это тоже очень не нравится. Мы туда выезжали, но мы там ничего не можем сделать. Мы тоже возмущены, но там всем занимаются совершенно другие люди. Они все решают. Звоните пограничникам, это они все там контролируют. Мы ничего не можем сделать, но мы очень возмущены тем, что там происходит».

Все верно: мигрантов контролируют пограничники (кто контролирует пограничников, можно предположить с большой долей вероятности). Именно они руководят действиями собравшихся у погранперехода, именно они выводят людей из лагеря и организованно выпускают из Беларуси без всякого пограничного контроля. В понедельник, 15 ноября, в первой половине дня всех мигрантов вывели из лагеря и привели на пограничный переход. В 12:30 пограничная служба Польши написала в твиттере: «С утра на пограничном переходе в Кузнице собираются нелегальные мигранты. К ним присоединяются очередные группы, которые до этого времени кочевали вдоль границы. Готовится попытка силового форсирования границы. Все происходит под надзором белорусских служб». К двум часам дня толпа мигрантов собралась на нейтральной полосе вплотную к польской границе. Тогда же польские пограничники на русском языке обратились через громкоговоритель к белорусским военным: «Мы понимаем, что так вам было приказано. Но никто не оправдает того, что страдают женщины и дети. Позвольте им отсюда уйти, соседи. Пусть они вернутся домой. Еще недавно рука об руку мы охраняли границу, а теперь вы так страшно поступаете. Неужели после этого вы сможете посмотреть в глаза своим женам и детям? Одумайтесь, пожалуйста, белорусы. Не причиняйте боли этим людям. Они ничего плохого не сделали. А из-за того, что делаете вы, они могут погибнуть. Разрешите им жить».

Тем временем мигранты начали ставить палатки и жечь костры уже на нейтральной территории, прямо перед польским погранпереходом. Их, по разным подсчетам, от трех до трех с половиной тысяч человек, и формально они уже не в Беларуси. Лагерь пуст. Польское Министерство обороны в своем твите назвало перемещение мигрантов из лагеря на нейтральную территорию плановой операцией белорусских спецслужб.

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Но в это же время начала распадаться логистическая схема доставки мигрантов в Минск. Еще 11 ноября «Турецкие авиалинии» объявили, что не будут регистрировать на рейсы до Минска жителей Ирака, Йемена и Сирии. 13 ноября сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines приостановила рейсы из Дамаска в Минск. 14 ноября авиакомпания «Белавиа» выпустила пресс-релиз, в котором информировала, что прекращает принимать к перевозке на рейсах Дубай — Минск жителей Ирака, Афганистана, Сирии и Йемена в связи с решением компетентных органов ОАЭ. В пресс-релизе также написано: «Авиакомпания «Белавиа» подчеркивает, что на протяжении многих лет не выполняла регулярные или чартерные рейсы в Афганистан, Ирак, Йемен, Сирию и никогда не способствовала перевозке нелегальных мигрантов в Республику Беларусь. В связи с повышенным вниманием к данной теме со стороны некоторых СМИ авиакомпания усилила контроль на всех своих рейсах за безукоризненным исполнением всех визовых требований Республики Беларусь и иностранных государств, миграционным законодательством». Впрочем, «транспортники» давно пытаются снять с себя вину за доставку нелегалов в страну и остаться де-юре в стороне от маршрутов «аэропорты Турции, Ирака, Сирии — белорусско-польская граница». Еще в конце октября Министерство транспорта объясняло, что

самолеты из Ирака находятся на стоянке аэропорта четыре часа перед обратным рейсом, а не час, как это принято в гражданской авиации, чтобы те, кого не впустили в страну, могли успеть сесть на обратный рейс.

Но остаться в стороне Александр Лукашенко не позволяет никому.

В понедельник, 15 ноября, во время совещания по изменениям Конституции Лукашенко заявил, что «Белавиа» может доставить всех мигрантов специальным рейсом Минск — Мюнхен, раз уж Польша отказывается предоставлять им гуманитарный коридор: «Если поляки не дают гуманитарного коридора, препятствуют этому, мы можем «Белавиа» вывезти их в Мюнхен. Что за проблема? Что это за предложение: «Вы дайте нам, пожалуйста, гуманитарный коридор через Польшу, мы их заберем». Да мы вывезем их своими самолетами и в Мюнхен направим, если это нужно». Кстати, он признал и то, что мигрантов охраняют белорусские военные, чтобы туда не перебрасывали «оружие с Донбасса».

Пожалуй, именно этого в истории с мигрантами и не хватало — донбасского оружия, которое должно оказаться на границе Беларуси и Евросоюза. И только Лукашенко стоит на страже интересов Европы и мира и зорко смотрит, чтобы ни одно ружье не прорвалось к мигрантам и не выстрелило в сторону ЕС. Но это ружье пока еще висит на стене, как положено в первом акте.

Ирина Халип, Собкор по Беларуси

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