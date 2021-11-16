В Нью-Дели закрывают школы и готовятся к локдауну из-за загрязнения воздуха

Начиная с 15 ноября все школы индийской столицы перейдут на дистанционный формат обучения, чтобы детям не приходилось выходить на улицу, пишет France 24. Как поясняет телеканал, всё дело в чрезвычайном ухудшении качества воздуха в Нью-Дели в последние недели. В перспективе у города локдаун в связи с чрезвычайной экологической ситуацией, отмечается в репортаже.

Воздух в Нью-Дели — один из самых загрязнённых в мире. Нынешний плотный смог в городе вынудил власти принять жёсткие меры.

АРВИНД КЕДЖРИВАЛ, главный министр Нью-Дели: Начиная с понедельника все школы закрываются на неделю. Дистанционные уроки продолжатся, чтобы детям не приходилось выходить на улицу и дышать загрязнённым воздухом.

Власти также призвали к остановке работ на строительных объектах в течение четырёх дней с целью сократить количество пыли. После того, как качество воздуха в последние несколько дней ухудшилось до чрезвычайных показателей, в перспективе у индийской столицы может быть локдаун по причине загрязнения воздуха.

МУЖЧИНА: Видимость низкая, а загрязнение воздуха очень высокое. Как вы видите, даже Красный форт отсюда не виден. В глазах жжёт от дыма и трудно дышать.

Индия столкнулась с ухудшением ситуации с загрязнением воздуха в последние годы. Последний кризис отчасти был спровоцирован полевыми пожарами, когда фермеры начали жечь траву, чтобы высвободить место для нового урожая. Эти действия были признаны незаконными Верховным судом, однако фермеры утверждают, что у них нет выбора и приходится продолжать делать это.

ФЕРМЕР: Цены на дизель очень высокие. Чтобы превратить жнивьё в перегной потребуется дизеля на две тысячи рупий. Поэтому мы вынуждены его сжигать. Правительство должно предоставить какое-то решение, выдать нам субсидии и оборудование.

В 2019 году около миллиона смертей в Индии связывали с загрязнением воздуха. Из них 17 тысяч в столице.

Дата выхода в эфир: 15 ноября 2021 года