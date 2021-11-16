 

Мясные рулетики от Софии Ротару: пошаговый рецепт

16.11.2021, 6:34, Разное
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Частым гостем на столе Софии Ротару являются рулетики из говядины, фаршированные черносливом. Приготовить такое блюдо довольно легко, если четко следовать рецепту.

Ингредиенты:

600 г свежей говяжьей вырезки, 1 луковица, 15-20 штук чернослива, 2 ст. л. сметаны, 200 мл красного полусладкого вина, 100 мл хереса, 1 ст. л. растительного масла, 1 лавровый лист, 1/2 ч. л. сухого розмарина, соль и перец – по вкусу.

Способ приготовления

1. Для начала говядину нарезаем небольшими кусками толщиной 1 см и хорошо отбиваем специальным молотком.

2. Из вина и растительного масла готовим маринад и опускаем в него отбитое мясо. Оставляем на ночь.

3. Утром каждый кусок говядины приправляем солью и перцем, кладем на него чернослив и крепко заворачиваем рулетом.

4. Репчатый лук мелко режем, слегка присаливаем и перекладываем в сотейник с растительным маслом. Сверху распределяем мясные рулеты.

5. Рулеты сверху смазываем сметаной, посыпаем розмарином и поливаем хересом. Дополнительная вода не потребуется.

6. Томим рулеты на маленьком огне в кастрюле с плотно закрытой крышкой. Примерно через полтора часа любимое блюдо звезды будет готово!

Ранее “Дни.ру” рассказывали о том, что София Ротару пропала после громкого скандала.



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