На территории АЭС в Японии произошел пожар

Пожар произошел на территории АЭС «Гэнкай» в японской префектуре Сага, сообщило Киодо.

По данным компании-оператора станции Kyushu Electric Power, возгорание удалось ликвидировать примерно за один час. Пожар не повлиял на работу энергоблоков станции, обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются, передает ТАСС.

Напомним, в мае пожар произошел на АЭС в Испании, а в мае 2020 года пожар произошел на бывшей атомной электростанции Додевард в Нидерландах.