Назначен новый командующий войсками ВВО

Герой РФ генерал-полковник Александр Чайко назначен командующим войсками Восточного военного округа (ВВО), сообщила пресс-служба ВВО.

«Сегодня статс-секретарь – заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков в зале Военного совета штаба Восточного военного округа в Хабаровске представил нового командующего войсками руководящему составу округа. В ходе торжественной церемонии генерал-полковник Геннадий Жидко передал штандарт командующего войсками генерал-полковнику Александру Чайко», – приводит текст сообщения ТАСС.

Панков отметил, что новый командующий – опытный руководитель, хорошо знающий Восточный военный округ. В период с апреля 2017 по апрель 2019 года он исполнял обязанности начальника штаба округа, а также командующего войсками округа в период его отсутствия.

«Сегодня на войска Восточного военного округа возложены важные задачи по защите национальных интересов РФ на ее восточных рубежах. Желаю новому командующему и всему личному составу Восточного военного округа успехов в решении стоящих задач», – добавил Панков.

Генерал-полковник Чайко проходил службу в должности заместителя командующего общевойсковой армией Центрального военного округа. С июля 2014 года командовал общевойсковой армией Западного военного округа. В апреле 2017 года назначен начальником штаба – первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа.

Герой РФ Чайко дважды командовал российской группировкой в Сирии – с 2019 по 2020 год и с февраля по июнь 2021 года. С февраля 2019 года он являлся заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ, где отвечал за разрешение проблемных вопросов в Сирии. 11 июня 2021 года Чайко указом президента было присвоено звание генерал-полковника. Помимо звания Героя РФ награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени с мечами, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Суворова, орденом «За военные заслуги».

Напомним, в конце октября боевые расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» провели на Камчатке тактические учения по прикрытию пункта базирования подводных сил Тихоокеанского флота от воздушного нападения условного противника. Тогда же в учениях по обороне побережья Сахалина от десанта условного противника задействовали танки Т-80, беспилотники и артиллерийские установки «Гиацинт». В том же месяце стратегический ракетоносцы Ту-95МС пролетели над Чукотским, Беринговым и Охотским морями в сопровождении истребителей Су-35С.