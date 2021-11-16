Дмитрий Муратов переизбран главным редактором «Новой газеты»

Многолетний главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов переизбран на новый двухлетний срок по результатам внутриредакционного голосования.

Корреспондент Артем Распопов и спецкорреспондент Елена Костюченко голосуют на выборах главреда «Новой газеты». Фото: Арден Аркман / «Новая»

Другие кандидаты на выборах не выдвигались.

Всего на выборах очно и удаленно проголосовали 102 из 153 штатных сотрудников редакции (66,67%). Таким образом, выборы признаны состоявшимися согласно уставу, который требует участия более половины сотрудников.

94 человека (92,16%) проголосовали за Муратова, восемь — против.

Дмитрий Муратов и сотрудники редакции в ходе объявления результатов выборов. Фото: Арден Аркман / «Новая»

На внутриредакционных выборах впервые было применено дистанционное электронное голосование (ДЭГ), программное обеспечение для которого разработал внештатный сотрудник дата-отдела Евгений Еникеев.

Электронно проголосовали 32 сотрудника, из них 30 — за Муратова, два — против.

«ДЭГ принципиально не может быть защищен от вбросов изнутри системы. Ровно это позволило «скрутить» на ДЭГ в ходе думских выборах 250 000 голосов оппозиции. В маленьких коллективах, таких как «Новая газета», эта проблема может быть решена за счет доверия друг другу и института репутации. На большие сообщества это решение экстраполировать нельзя. На государственных выборах ДЭГ применяться не должен», — пояснил глава дата-отдела и внутриредакционной счетной комиссии Андрей Заякин.

ВЫБОРЫ В «НОВОЙ». КАК РАБОТАЕТ

В 2019 году Муратова избрали на должность 74 голосами. Тогда это составило 51,7% от числа голосовавших сотрудников редакции. Помимо Муратова за пост главреда тогда боролись предыдущий главред «Новой» Сергей Кожеуров, за которого проголосовал 51 человек, и спецкор Илья Азар, набравший 13 голосов.

60-летний Дмитрий Муратов — один из основателей «Новой газеты». После образования «Новой» являлся членом редколлегии, специальным корреспондентом в зоне боевых действий и заместителем главного редактора.

8 октября 2021 года Муратов стал первым российским журналистом-лауреатом Нобелевской премии мира. Он также стал первым гражданином России, удостоившимся этой награды.

Впервые Муратов был назначен главным редактором в 1995 году. Следующие 22 года именно он руководил газетой. В ноябре 2017 года не стал выдвигать свою кандидатуру на очередные выборы, тогда редакцию возглавил Сергей Кожеуров.

—