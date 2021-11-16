Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

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16.11.2021, 5:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЭпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 54 регионах России, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«На 45 неделе 2021 года (с 8 по 14 ноября) в целом на территории Российской Федерации по совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 54 субъектах Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается преимущественно среди взрослого населения.

По состоянию на 12 ноября от гриппа в РФ привито более 41,8 млн человек, что составляет 31,5% от численности населения страны, указывается в публикации.

Напомним, в конце октября президент РФ Владимир Путин предупредил о нарастании проблемы распространения гриппа. Тогда же Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о безопасности одновременной вакцинации от гриппа и коронавируса.



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