 

«Это очень страшное дело — геноцид чеченского народа»

16.11.2021, 5:36, Разное
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Книга о том, почему люди бросали свои дома и отправлялись на смертельную авантюру.


Екатерина Сергацкова. Фото из соцсетей

Книга Екатерины Сергацковой «Прощай, «Исламское государство»*: остается только будущее. Истории террористов Восточной Европы» написана в форме интервью и зарисовок, в которых она показывает людей, имевших отношение к этой запрещенной в РФ организации. В книге Сергацкова скрупулезно исследует движущие силы исламского подполья, причины, которые заставляли людей бросить родные дома и отправиться на смертельную авантюру. Для российского читателя книга особо интересна тем, что многие, с кем говорит Сергацкова, родом из регионов Северного Кавказа и участвовали еще в первых двух чеченских войнах. Попытка понять их мотивы, разобраться в том, что стоит за казенным определением «встал/встала на путь радикализма», и увидеть лица живых людей, их эмоции и отчаяние — то, ради чего стоит читать Сергацкову.

Самая яркая история — рассказ о Розетте, с которой Сергацкова встретилась в Панкисском ущелье в Грузии. Зять Розетты — известный по антитеррористическим сводкам девяностых и начала нулевых боевик Руслан Гелаев. Сама она никогда не воевала с федеральными войсками, но поддерживала своего мужа, зятя, соседей и друзей.

«А по-другому нельзя было, — говорит Розетта Сергацковой. — Что им оставалось — бежать как крысы? Другого выхода не было. Это очень страшное дело — геноцид чеченского народа. И в ту войну, и сейчас…» Семья Розетты, ее муж, она сама и шестеро маленьких детей, чудом выжила при бомбардировке ее села Комсомольского. В тот день они все отправились в гости к родственникам, и вскоре после того, как они вышли из дома, на него упала бомба, погибли одиннадцать человек, соседи и друзья.

В Панкиси Розетта оказалась вместе с тысячами других семей из Чечни. Пожилая гражданка почти двадцать лет живет в Грузии всего в ста километрах от своего родного села, зная, что вряд ли сможет когда-либо вернуться туда. Ведь тех, кто даже косвенно, через свою родню был связан с подпольем, в Чечне ждет жестокое преследование. Розетта знает, что в РФ никто не будет слушать ее правду и ей суждено доживать здесь, в Панкиси, в то время как многие боевики давно и успешно встали в строй Российской Федерации.

В конце истории Розетты Сергацкова описывает такой момент: «Сейчас я вам кое-что покажу», — произносит Розетта и хохочет… Дальше [на ее телефоне] включается эпизод: Ахмату Кадырову спустя несколько лет, уже в статусе президента Чечни, задают вопрос, правда ли, что он в середине девяностых призывал убивать сто пятьдесят русских за каждого убитого чеченца. Он отвечает просто и благодушно: убивать по сто пятьдесят русских не призывал, но призывал убивать «столько, сколько возможно».

Павел Каныгин, спецкор

*Движение признано террористическим и запрещено в РФ.

Источник: Новая газета



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