Мнение: Проблемы родовой депрессии и гендерный шовинизм Сапожника

Я привык, что мне звонят с самых разных телеканалов и просят поучаствовать “в качестве эксперта” в самых порой диковинных передачах. Но было уж совсем непонятное приглашение: мне позвонили с телеканала RTVI и предложили выступить на передаче… про послеродовую депрессию у женщин. Я был малость озадачен и поинтересовался – а почему по столь щекотливой теме обратились ко мне? “Ну как же! – говорят. – Вы же психолог!”

Я в ответ сказал, что я, хоть и психолог, но никогда не занимался консультированием женщин в послеродовой депрессии, да и вообще я – психолог социальный, а не консультант по семейным или гендерным проблемам, поэтому едва ли смогу помочь. Думал, на этом все и прекратится, но не тут-то было: в ответ мне заявили, что это все ерунда, опыт консультирования не потребуется, просто выступайте “как есть”, вы нам, типа, нравитесь и таким.

Ну что, раз так – я пожал плечами да и согласился. Выступал, можно сказать, “с листа”. Любопытно, что ведущей эфира была Варвара Макаревич – как выяснилось, она сестра бывшей солистки группы “Лицей” и, соответственно, дочь создателя группы “Лицей” и автора большинства песен группы, в том числе бесподобной “Осени”. Не надо путать его (уже умершего, к сожалению) с Андреем Макаревичем – “лицейский” ему то ли родной, то ли двоюродный брат. А поскольку я давний, еще с 90-х, поклонник “Лицея” (по-моему, самая наша недооцененная группа, а ведь у нее почти все песни – хиты!) – мне было вдвойне приятно.

И вот они собираются выложить запись в эфир своего RTVI. Что это, кстати, за телеканал? Во-первых, у него в России нет эфирного вещания – он вещает только за границей. Но с ним всё хитро: народ его помнит как канал израильский – его вроде устроил Гусинский после того как у него отжали НТВ, а самого выгнали за границу. Дальше он типа развивался, развивался, начал международное вещание… А потом его купила компания “Ростех” тов. Чемезова. То есть на самом деле “иностранный” RTVI – он такой же, как “Новая Газета”, тоже российский и принадлежит Чемезову!

В общем, оппозиция, которой мы достойны.

На эфире я попытался по возможности “зажечь” – и это мне удалось, судя по всему, в полной мере – негодующими комментариями от женщин по адресу “какого-то мужика – гендерного шовиниста, который ничего не понимает в родах” полна вся лента в Ютубе.

В заключении – одна из моих любимых песен у Лицея:

UPD. Люди интересуются, платят ли за такие эфиры. Ответ – нет, не платят ни шиша.