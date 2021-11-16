Мнение: На Донбассе убили зам.комбрига 79-й одшбр ВСУ

О подоплеке гибели зам.комбрига 79-й одшбр ВСУ.

В районе села Нижнетеплое, расположенного на оккупированной территории ЛНР, подорвался автомобиль вооруженных сил Украины. Были убиты двое военнослужащих противника. Один из них был заместителем командира 79-й десантно-штурмовой бригады.

Пресс-центр так называемой Операции объединенных сил сообщает о том, что в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве убиты двое военнослужащих ВСУ. По уточненным данным, одним из них оказался подполковник Руслан Прусов. Он занимал должность заместителя командира 79-й десантно-штурмовой бригады. Вторым оказался мастер-сержант того же соединения.

Примечательно, что автомобиль, на котором перемещались украинские военные, был буквально разорван при подрыве. Судя по фотографиям с места событий, вероятно, что взрыв произошел внутри машины. Подробности пока уточняются.

https://anna-news.info/na-donbasse-ubit-zamkombriga-vsu/ – цинк

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Подрыв автомобиля ВСУ связан с Луганской ТЭС в н.п Счастье и поставок на нее угля по ж/д пути. Дело в том, что существует только два пути доставки – с РФ и ЛНР. В 2017 году так называемые патриоты заблокировали сообщение, причем щедро заминировали все кругом.

Естественно, карты минных полей никто не составлял. Сейчас с РФ прекратили поставки, и теперь стал вопрос поставок с ЛНР. В этой связи инженерные подразделения начали разминировать дорогу, а замкомбрига подполковник Прусов поехал проверять ход ведения работ. Самое интересное что участок местности, где подорвался автомобиль был проверен, а водитель (имевший солидный опыт) двигался строго по наезженной колее. Сейчас по данному факту идет служебная проверка, но списать ЧП на "сепаров" не получается поскольку есть ряд объективных причин, опровергающих эту версию, да и далековато от ЛБС. Кстати, именно по этой причине запретили в СМИ давать точное место инцидента.

Характер повреждения автомобиля говорит, что был заложен фугас, ведь при детонации мины вверх взлетает большое количество земли, которая должна была попасть в кадр, остается воронка, ну и еще ряд особенностей. Тут-же сила взрыва была такой мощности, что от автомобиля практически ничего не осталось, и его откинуло на солидное расстояние от места подрывы. Возникает вопрос: "Так если это не ДРГ НМ ЛНР, тогда кто?".

И тут самое интересное. После шумихи вокруг возможных поставок с ЛНР угля, и заявления Главы ЛНР о том что ЛНР готовы рассмотреть варианты сотрудничества, так называемые патриоты начали негодовать, мол как это так торговать с террористами! В офисе Зеленского их быстро осадили, и посоветовали не лезть не в свое дело. Радикалы не угомонились и начали угрожать командованию из 79-й ОДШБр которая дислоцируется на Луганском направлении. Их и там послали, но это "патриотов" не остановило, и они провели акцию устрашения с ликвидацией представителя старшего офицерского состава. Сейчас СБУ и МВД усиленно ведут розыскные мероприятия по диверсантам, но то что это "свои" тщательно скрывают.

https://t.me/uho_sbu/3353 – цинк

Стоит напомнить, что в свое время во время раскручивания темы фейкового "минометного заговора" Савченко-Рубана всплыли подробности операций СБУ на Донбассе https://colonelcassad.livejournal.com/4044492.html, в том числе связанные с контрабандой через линию фронта, а также убийство https://gordonua.com/news/war/zhurnalist-rassledovavshiy-ubiystvo-volontera-endryu-na-donbasse-poluchil-politicheskoe-ubezhishche-v-germanii-1519177.html "патриотами" проверяющего СБУ https://ukrainenews.fakty.ua/ru/354484-pozyvnoj-endryu-rovno-pyat-let-nazad-na-donbasse-pogib-andrej-galucshenko-video

, который полез куда не следует.



Армен Багирян ("Багги")

Самой известной операцией, которую приписывают Кедру, стала ликвидация 2 октября 2016 года на территории "ЛНР" гражданина России Армена Багиряна по прозвищу Багги, чей труп был нужен руководству ГУР МО для того, чтобы на него "повесить" расстрел под Счастьем в сентябре 2015 года сводной мобильной группы во главе с внештатным сотрудником СБУ Андреем Галущенко (Эндрю). Эта группа фиксировала факты нелегального пересечения грузов через линию разграничения и сильно донимала военных разведчиков, для которых "контрабанда" была – и, наверное, есть и сейчас – главным источником дохода.



Андрей Галущенко ("Эндрю")

В феврале 2016 года о подозрении в организации этого теракта военная прокуратура сил АТО сообщила двум бойцам 92-й отдельной механизированной бригады Павлу Долженко и Александру Свидру, в мае 2016 года третьим подозреваемым стал командир роты Андрей Асосов. Но несколько месяцев спустя подозреваемые вышли на свободу, зато расстрел группы Эндрю был приписан покойному Баги, а производство закрыто из-за смерти подозреваемого. Впрочем, есть и другая точка зрения, которая не раз озвучивалась, в частности, военными прокурорами – что на самом деле Эндрю был убит по указанию руководства ГУР МО, поскольку он мешал украинскому военному начальству зарабатывать на поставках наркотиков и нелегальных грузов через линию разграничения. Поэтому для фальсификации материалов дела и пришлось ликвидировать абсолютно постороннего человека с противоположной стороны".

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Еще позже от одного высокопоставленного лица я узнала, что Багги Кедру заказали Матиос и еще два человека, и стоила эта операция 20 тыс. долларов. То есть то интервью, которое давали пленные в ЛНР из 8-го полка, в котором говорили, что Матиос заказал Багги, – это не совсем бред.

Хотя, как утверждают мои источники, перед Кедром стояла задача похитить Багги и притащить на подконтрольную территорию. Кедр говорит, что так все и планировалось, но произошла перестрелка с людьми Багги, он побежал, и якобы в него попали свои.

В эту версию Кедра я не верю, потому что звучит она как-то неправдоподобно. Говорят, что Матиос был очень расстроен по поводу смерти Багги. Но в это я тоже мало верю. Вряд ли военная прокуратура, которая тогда активно развивала версию о причастности 92-й бригады к гибели Эндрю, хотела здесь видеть Багги.

Как видим, подобная практика не нова. Как и в случае с убитым проверящим СБУ, в убийстве зам.комбрига 79-й одшбр поспешили обвинить "сепаров". Но в данном случае дело шито совсем уж белыми нитками, особенно если это действительно был фугас заложенный на якобы разминированной территории.

Можно еще в нагрузку и чуть более ранний случай вспомнить, опять же связанный с контрабандой и убийством офицера СБУ.

Заместители главы Днепропетровской обладминистрации Игоря Коломойского Геннадий Корбан и Святослав Олийнык, а также нардеп Андрей Денисенко проходят по делу об убийстве сотрудника СБУ в Волновахе. Об этом заявил глава СБУ Валентин Наливайченко, сообщает Левый берег.

Глава СБУ подтвердил, что сотрудник Службы Дмитрий Манзик был убит выстрелом в голову во время операции по задержанию грузовиков с контрабандой в Волновахе. Имя подозреваемого, который непосредственно нажал на спусковой крючок, – Денис Гордеев.

Трое подозреваемых в соучастии в убийстве были задержаны сразу после этого и сейчас находятся под стражей в Волновахе. Одного из них ранили при задержании.

В субботу-воскресенье были задержаны еще 6 человек. По словам Наливайченко, задержанные также подозреваются в похищении людей и применении пыток. По решению генерального прокурора Виктор Шокина, все инциденты, связанные с этой группировкой, в том числе убийство сотрудника СБУ, объединены в одно уголовное производство.

"Мы понимаем, что и преступная группировка, которая действовала в Донецкой и Днепропетровской областях, и бандиты, которые применяли оружие против правоохранителей, и бандиты, которые похищали людей, – это одна организованная преступная группировка, одна банда, которая получает поддержку, а мы обоснованно подозреваем, что и финансирование – высоких должностных лиц Днепропетровской областной госадминистрации. Двое из них нами допрошены", – сказал Наливайченко.

Позже на прямой вопрос он подтвердил, что речь идет о Корбане и Олийныке. Также он добавил, что проверяется причастность к вооруженным преступным группировкам нардепа Денисенко, который заступился за задержанных.

Напомним, в субботу, 21 марта, начальник милиции Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что неизвестные расстреляли в Волновахе сотрудника СБУ.

https://korrespondent.net/ukraine/3494399-zamestytely-kolomoiskoho-prokhodiat-po-delu-ob-ubyistve-ofytsera-sbu – цинк

Более подробно об этой истории на сайте “Аналитической Службы Донбасса” https://asd.news/articles/ukraina/natsisty-protiv-karateley/

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