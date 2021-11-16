 

Мнение: О новом эпичном фейле Игоря Сечина

16.11.2021, 4:52, Разное
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Поименованный в заголовке сабж – ох, интересный. Весьма интересный. И непростой, разумеется. Даже очень не простой.

Если кто забыл, лет семь назад он отличился #прогноз­ом, что «ниже 90 долларов за баррель цена на нефть не упадёт: это связано с рядом факторов». Уже несколько месяцев спустя нефтяные #цены на мировом рынке рухнули куда ниже 90-долларовой отметки. До которой, к слову, не отросли до сих пор. Максимум по марке Brent был в конце октября – чуть выше 86 долл. за баррель.

Впрочем, аналитики нефтяного рынка полагают, что для «чёрного золота» ещё не всё потеряно. И вангуют трёхзначные числа в котировках на 2022 год.

А что же нынешний глава «Роснефти» Игорь Сечин?

О, это надо видеть…

«Роснефть» резко увеличила долю иностранной валюты на своем балансе, складируя на банковских счетах доходы от взлетевших цен на углеводороды и поступления от продажи доли в проекте «Восток Ойл». В течение III квартала валютная «подушка» крупнейшей нефтяной компании России выросла на 5 млрд долларов и 1,2 млрд евро, следует из отчётности, опубликованной в конце прошлой недели. А за 12 месяцев объем долларов в ликвидных активах «Роснефти» вырос почти втрое – с 4,9 до 13 млрд долларов, а запасы евровалюты взлетели в 14 раз – с 300 млн до 4,2 млрд #евро.

Компания, на которую приходится каждый второй извлекаемый из российских недр баррель, предпочитает копить именно иностранную валюту: её рублёвые активы за год хотя и увеличились, но значительно меньше – лишь на 10%, до 592 млрд руб. на 30 сентября. В общем, «Роснефть» всеми силами наращивает именно валютную «подушку», даже несмотря на сокращение добычи из-за сделки ОПЕК+.

Зачем?

А компания, у которой номинальный совокупный долг превышает 40 млрд долл., «не верит» в рост цен на #нефть. Точнее, в его долгосрочный характер. И вот так видит будущее.

То есть, её менеджмент во главе с Игорем Сечиным опять идёт «в противоход» с рынком. Только теперь в другом направлении. Для акционеров (и государства в том числе) это означает недополученную прибыль. Ведь «валютная подушка» просто лежит без движения… в надежде на снижение нефтяных цен?

А может, это у Игоря Сечина «дар» такой – всё время не угадывать с рынком, на котором работает?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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