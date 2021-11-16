В Подмосковье начали проверку по факту жестокого обращения с пожилыми

Следственный комитет начал проверку после опубликованных в Сети кадров, на которых видно, как одна из постояльцев дома престарелых в подмосковных Мытищах привязана к кровати, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Будут опрошены сотрудники и руководство пансионата, постояльцы заведения, а также будет дана правовая оценка действиям персонала», — отметила Врадий, передает ТАСС.

Прокуратура также проводила проверку частного дома престарелых в Мытищах и выявила нарушения.

«Установлено, что в частном жилом доме в городском округе Мытищи оказывались социальные услуги с круглосуточным проживанием более 20 престарелых граждан. В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, санитарных норм и правил», – информирует надзорное ведомство.

Сейчас решается вопрос о предъявлении искового заявления о прекращении деятельности по предоставлению социальных услуг по размещению пожилых людей в пансионате.

«Кроме того, в связи с размещенными в СМИ сведениями о применении насилия в отношении постояльцев дома престарелых информация направлена в МУ МВД «Мытищинское» для проведения процессуальной проверки», – добавили в прокуратуре.

В августе по факту жестокого обращения с постояльцами элитного пансионата «Олимпия Хаус» в подмосковном Реутове начала проверку полиция. В СМИ публиковали видеозапись, на которой запечатлено, как постояльцы лежат на испачканных фекалиями простынях, некоторые пожилые люди ползают по полу практически полностью раздетыми. Также на записи видно, как женщина бьет тряпкой для пола по лицу мужчину, находящегося на полу в коридоре.