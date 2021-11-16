 

В Подмосковье начали проверку по факту жестокого обращения с пожилыми

16.11.2021, 4:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСледственный комитет начал проверку после опубликованных в Сети кадров, на которых видно, как одна из постояльцев дома престарелых в подмосковных Мытищах привязана к кровати, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Будут опрошены сотрудники и руководство пансионата, постояльцы заведения, а также будет дана правовая оценка действиям персонала», — отметила Врадий, передает ТАСС.

Прокуратура также проводила проверку частного дома престарелых в Мытищах и выявила нарушения.

«Установлено, что в частном жилом доме в городском округе Мытищи оказывались социальные услуги с круглосуточным проживанием более 20 престарелых граждан. В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, санитарных норм и правил», – информирует надзорное ведомство.

Сейчас решается вопрос о предъявлении искового заявления о прекращении деятельности по предоставлению социальных услуг по размещению пожилых людей в пансионате.

«Кроме того, в связи с размещенными в СМИ сведениями о применении насилия в отношении постояльцев дома престарелых информация направлена в МУ МВД «Мытищинское» для проведения процессуальной проверки», – добавили в прокуратуре.

В августе по факту жестокого обращения с постояльцами элитного пансионата «Олимпия Хаус» в подмосковном Реутове начала проверку полиция. В СМИ публиковали видеозапись, на которой запечатлено, как постояльцы лежат на испачканных фекалиями простынях, некоторые пожилые люди ползают по полу практически полностью раздетыми. Также на записи видно, как женщина бьет тряпкой для пола по лицу мужчину, находящегося на полу в коридоре.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / Путин заявил о заданном ЦИК высоком стандарте проведения выборов и референдумов

31.01 / Тунис зарегистрировал «Спутник V»

26.10 / Похожий на гранату предмет нашли под платформой в Раменском

24.08 / Исследователь НАСА арестован в США за сокрытие связей с вузами Китая

07.07 / Минтранс подтвердил отсутствие выживших после крушения Ан-26

22.08 / Путин выразил надежду на сохранение позиций «Единой России» после выборов

02.07 / Байден опередил Трампа по популярности

12.03 / В Томске разработаны очень прочные и дешевые угольные паллеты

11.07 / “Ложные выводы”. США отвергли доклад ООН об убийстве иранского генерала Сулеймани

12.07 / Daily Sabah – надеждам Турции на быстрое восстановление турпотока мешают ограничения ЕС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика