Мнение: Памяти сборной

Нет желания писать про вчерашнюю безнадегу – я, естественно, про матч с Хорватией. Играть в сборной реально некому, надежды нет. Но тут ЖЖ неожиданно подсказал пост 4 летней давности… Пусть будет эпитафией.

Чудеса в решете

Вчера было что-то удивительное и невероятное. Включил поздно вечером трансляцию матча сборной с испанцами, опоздав к началу – поскольку привык, что от наших “деревянных” все равно ничего хорошего ждать не приходится. Смотрю – ну, середина первого тайма, счет уже 0:2, так-так. Что ж, думаю, все вполне ожидаемо, Аргентина нас давеча почти простила, ну а сейчас, видимо, Испания выдаст “за себя и за того парня”, увы, дело может и стандартными для нас “испанскими” 0:4 не ограничиться…

И тут вдруг канон стал расплываться: под конец тайма вдруг с нашей стороны появились какие-то прям атаки, удары (!) – а потом и вовсе мы один забили. Кому – испанцам!! Ничего себе! Ну, думаю, ладно – показалось. Вспышка, раз в год и палка стреляет. Сейчас все опять пойдет по накатанной – 1:2, 1:3, 1:5…

Ан нет! Опять я не угадал. Потом наши забили еще, сравняли, потом пропустили – и потом опять сравняли! 3:3!! Вот это счет. С Испанией! Которой мы даже на лучшем для нас за 20 лет турнире, где Россия блистала – на первенстве Европы 2008 года – два раза безропотно слили в одну калитку – 1:4 и 0:3!

И тут вдруг, когда уже никто ничего не ждал и ни во что не верил – сборная России не просто подала признаки жизни, но и сыграла вполне бодро. Забить “треху” Испании – это достижение, с какой стороны на него ни посмотри. Тем самым, между прочим, испанцам, которые месяц назад без шансов всухую раскатали Италию.

Прямо-таки чудеса в решете. Но не скрою – приятно. И стадион был красивый, и погода в Питере хорошая, и, пишут, публику с того стадиона сумели выпустить целиком за рекордные 7 минут. То есть можем, когда захотим” (2017).

Но чаще все-таки не можем (2021).