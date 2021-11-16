Мнение: Равные условия для товаров из ДНР и ЛНР

В рамках дальнейшей экономической интеграции ЛДНР и РФ были сняты ограничения на допуск товаров произведенных в Донецкой и Луганской Народных Республиках на территорию России.

Теперь их могут не только беспроблемно продавать на территории РФ, но и использовать для госзакупок. Мера конечно сильно запоздавшая, но далеко не лишняя.

В ЛДНР заявляют, что параллельно ведутся работы по унификации местного экономического законодательство под стандарты Евразийского Союза.

PS. И да, Россия отказалась бронировать дополнительные объемы украинской ГТС на декабрь. Аналогичном образом "Газпром" отказался от доп.транзита по газопроводу "Ямал-Европа". Все останется в рамках действующих контрактных обязательств.

Цена на газ в Европе снова выросла почти на 7% и колеблется в районе 950-960 долларов за 1000 кубометров. А ведь зима еще даже не началась.

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