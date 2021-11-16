 

Мнение: О сенсационном повороте в деле о «дублёре Путина»

16.11.2021, 3:58, Разное
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И хотя на первый взгляд кажется, что ничего подобного нельзя было и ожидать на таком уровне, на самом деле, по-честному, именно такой поворот должен был произойти вполне закономерно. Опять-таки потому что на таком уровне…

Короче, сильно похоже на классическую «схватку бульдогов под ковром» ©, причём в византийском духе.

В которую вовлечён и нынешний глава государства.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ пишет, что расследование уголовного дела по факту гибели министра МЧС Евгения Зиничева приостановлено.

«В Кремле решили, что не стоит поднимать грязь. Подробности этой трагической истории могут привести к репутационным потерям для власти», – утверждают авторы ТК. По их данным, внимание следствия переключилось на ситуацию в самом МЧС.

Напомним, что министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев, бывший охранник и адъютант президента России Владимира Путина погиб в сентябре при не прояснённых до конца обстоятельствах во время командировки в Сибирь. По официальной версии, трагедия произошла во время съёмок учебного фильма для МЧС. Якобы, министр пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника, оступившегося на скользком камне и упавшего в воду.

Вместе с тем правтически с самого начала этот официоз был поставлен под сомнение. И поводов для сомневающихся было не просто много, а очень много.

Теперь, похоже, добавился ещё один. И получается, что трагическая смерть Евгения Зиничева под Норильском всё-таки не была несчастным случаем?

View Poll: Гибель генерала

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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