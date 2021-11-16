 

Украина, Франция и ФРГ заявили о желании сохранить «нормандский формат» на уровне МИД

16.11.2021, 3:50, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГлавы МИД Франции и ФРГ согласились сохранить «нормандский формат» на уровне глав МИД, стороны продолжат работать над организацией четырехсторонней встречи с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы согласились, что нормандский формат на уровне министров иностранных дел должен быть сохранен. И мы продолжим работать над тем, чтобы прошла четырехсторонняя встреча, чтобы мы сели все-таки с Россией в лице министра (иностранных дел Сергея) Лаврова, и чтобы был откровенный и предметный диалог. Как вы понимаете, договариваться полноценно в нормандском формате можно только когда все четыре участника сидят за столом», – сообщил Кулеба по итогам встречи с главами МИД Франции и Германии, передает РИА «Новости».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что других механизмов урегулирования в Донбассе, кроме встречи «нормандской четверки», по-прежнему нет.

Кроме того глава МИД РФ Сергей Лавров исключил в ближайшее время встречу глав МИД в «нормандском формате».

До этого пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров усомнился в возможности продолжения работы «нормандского формата» по Донбассу.

Москва обвинила Киев в нарушении Минских договоренностей, а Париж и Берлин – в игнорировании разнузданного поведения киевского режима в связи с применением украинскими силовиками беспилотников в зоне конфликта на Донбассе.



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