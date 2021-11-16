Мнение: Футбол: лимит на глупость

Но нет – и все-таки я не выдержу. Послушал-посмотрел несколько радио- и ютубных дебатов по поводу того, “как нам спасать наш футбол” (модная тема ближайшие два дня) – и услышал всё то, что и ожидал. Сейчас, безусловно, невероятно взбодрилась “партия отмены лимита”, в нее, как у нас водится, уже давно вступили почти поголовно все “люди доброй воли” – и теперь стоит там только один неумолчный крик: вы все ватники, позор, доигрались со своим лимитом, теперь единственный выход, чтоб наш футбол расцвел и процвел – это отменять “лимит легионеров” полностью, ныне, присно и вовеки веков, аминь.

По всем каналам это и подается как некая панацея. То, что в результате у нас высшая лига станет состоять наполовину вовсе не из месси и лаудрупов, а из африканских (даже не бразильских!) негров – это как бы в расчет не принимается, все наши прогрессисты в эйфории от одной мысли про отмену лимита, им просто не хочется думать о плохом. Хотя первое, что им стоило бы ввести для самих себя – это лимит на глупость.

Я же думаю, куда правильнее сделать ровно наоборот, а именно – ввести, наконец, в нашем футболе лимит на легионеров. Именно так! Потому что нынешнее нечто, названное почему-то “лимитом” – это просто издевательство, а не он. Какие там ограничения, когда одновременно на поле в большинстве команд было больше половины игроков-иностранцев?! То принимали “не более 7 иностранцев на поле”, то “не более 8”, то “не более 6″… Я уже приводил как-то поразивший меня состав “Краснодара” в матче Лиги Европы – на поле за “кубанскую команду” вышло 9 (!!) иностранцев, и где-то там в составе робко виднелись двое русских – вратарь и какой-то один полевой…

Всё это и приводит к тому, что в составе наших команд уже десятилетиями (!) есть “русские” позиции (куда можно покупать российских игроков) и “иностранные” позиции (куда принято покупать игроков из других лиг, поскольку все уверены, что в России таких все равно нет). Отсюда, между прочим, постоянные проблемы сборной и с защитниками, и с нападающими – поскольку в ведущих клубах это позиции ИНОСТРАННЫЕ.

А вот вратари считаются “русской позицией” – и вуаля: чего-чего, а качественных вратарей у нас даже сейчас пока хватает!

Россия, пока она еще не стала “частью мировой цивилизации”, срочно нуждается в НАСТОЯЩЕМ лимите: один, максимум два легионера на поле, еще один может быть в запасе. ВСЁ. Это прекратит вытье на тему “хотим видеть иностранных звезд” – но и, с другой стороны, заставит всех, наконец, искать “внутренние резервы” – хотя бы для того, чтобы играть в еврокубках. И исчезнет такой позор нашего футбола, как “иностранные позиции”. Ведь дожили до курьеза – в стране фактически КОНЧИЛИСЬ игроки атаки. Форвардов – просто нет! Бегает за всех старичок Смолов в свои 31 год. За форварда пытается себя выдать Заболотный! “Иностранная позиция”.

И нам предлагают “лечение” – а давайте вообще лимит отменим? Чушь какая-то.

По-моему, на самом деле в “дискуссионных клубах” идет все эти годы банальная игра в “да и нет не говорите, черное и белое не называйте”. Про ограничение лимита до НОРМАЛЬНЫХ значений никто даже не заикается, поскольку против него слишком сильное лобби в лице… очень немногих, но очень влиятельных и БОГАТЫХ владельцев клубов. Эти люди все еще льстят себя надеждой, что они в один прекрасный момент купят себе в “Зенит” не одного, а все 11 “халков” из Бразилии” – и вот тогда, типа, утрут всем нос и “восславят русский футбол”.

Черта с два. Ужесточение лимита в три раза – единственное нормальное решение. К тому ж, положа руку на сердце – все эти наши “влиятельные люди” по меркам мирового футбола – жалкие гопники из подворотни, все, включая даже “Газпром”. Покупать настоящих ЗВЕЗД они в любом случае не смогут – ЖАБА задушит. Просто потому, что настоящие звезды стоят от 50 млн. евро и до бесконечности.

Есть, конечно, и второе условие – которое к лимитам вообще не имеет отношения: футбол должен быть

б) частным

в) честным.

Точнее – полностью частным и по-настоящему СПОРТОМ, в английском смысле этого слова. Спорт в английском смысле – это когда побеждает сильнейший, а игра идет ПО ПРАВИЛАМ. Собственно, это и есть главная причина, почему мы всегда отстаем от Запада.

Но об этих двух условиях у нас не приходится и мечтать.