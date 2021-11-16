Мнение: Перенос рассмотрения

Закон о QR-кодах вместо срочного и безотлагательного рассмотрения в первом-втором и далее чтениях передан на месяц до 14 декабря на «согласование» в региональные «парламенты». Это первая реакция на мощнейшую волну протеста, которая, пожалуй, впервые в истории путинского фашизма, прошла не по улицам. И именно поэтому каратели и гестапо не могут с ней ничего сделать. Да, можно одного-двух-пять зачинщиков вытащить или даже убить, как убили буквально на днях Анастасию Метельскую. Но это не то, не та зрелищность. Путинские Геббельсы должны вбросить картинку, а какую картинку можно получить с точечных расправ в камерах?

Ненасильственный, но предельно ожесточенный протест работает, и у режима нет на него ответа. Поэтому чисто рефлекторное решение отложить. Подождать, пока волна протеста схлынет или хотя бы снизится.

У Кремля нет возможностей для манёвра: он должен принимать закон о QR-кодах потому что это директива тех, кто проталкивает «новую нормальность». Отсутствие хоть какой-то суверенности у кремлевской братвы, нулевая субъектность не позволяет ей «соскочить» – поэтому рассчитывать на то, что закон не будет принят, нет никакого смысла. Но отложенный на месяц, он «съедает» главное для этих людей — время. А его, по всей видимости, просто нет. Обстановка явственно начинает выходить на какой-то новый уровень, где время становится ключевым ресурсом. Критическая точка где-то вот-вот, и вынужденная отсрочка работает против проектировщиков.

Сам по себе факт переноса рассмотрения закона о QR-кодов говорит о серьезных проблемах режима, он одновременно и в цейтноте, и в цугцванге (да простится мне употребление этих терминов)

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