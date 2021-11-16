Мнение: ЕС введет новые санкции против Белоруссии и ЧВК “Вагнер”

1. Европа ввела новые персональные санкции против Белоруссии в связи с ситуацией вокруг мигрантов на границе с Польшей.

2. Белоруссия уже официально заявила, что жестко ответит. В числе вариантов, перекрытие транзита европейских товаров через Белоруссию и перекрытие транзита газа.

3. После того как в Кремле послали Меркель напрямую общаться с Лукашенко, она сегодня была вынуждена ему звонить и около часа обсуждать с "нелегитимным президентом" ситуацию на границе с Польшей. Как оказалось, при необходимости, с Лукашенко очень даже готовы разговаривать. А вот с "президентом Тихановской" почему то никто не спешит обсуждать "пути решения миграционного кризиса".

4. Россия уже традиционно заявляет, что происходящее это разборки ЕС и Белоруссии и она тут совершенно не при чем. Разумеется, даже если Россия при чем, логика игры требует говорить, что ты не при чем. Поэтому безотносительно того, при чем Россия или не при чем, в ходе сегодняшних переговоров Макрона с Путиным, Макрону было прямо заявлено, что решение проблемы лежит в плоскости переговоров ЕС с Лукашенко (что де-факто означает дезавуирование политики непризнания Лукашенко). Звонок Мекель Лукашенко это первая ласточка, но не последняя. Это к вопросу о том, есть ли у Лукашенко профит от происходящего.



Международная шлюзербанде.

PS. И еще о санкциях. ЕС анонсировал введение санкций против ЧВК "Вагнер" за то, что "Вагнер" совсем распоясался и влез в Мали, откуда на выход попросили французов, которые теряют очередную страну из своей рассыпающейся неоколониальной империи. Особенно умилительна причина – за то, что ЧВК "Вагнер" вмешивается в иностранные конфликты. Об этом вякают в ЕС, войска стран-участников которого 20 лет зависали в Афганистане и не так давно счастливо драпали оттуда. Вполне очевидно, что решение лоббирует Франция, которую сейчас в Африке не пинает только ленивый. Вполне понятно, что "Вагнер" как действовал, так и будет действовать в Африке.

Помимо самого "Вагнера", завуалированные угрозы идут и в адрес местной военной хунты, которую грозят лишить всякой экономической помощи, если она продолжит заигрывать с русскими. Разумеется, если бы она придерживалась подчиненного положения в отношении Франции, то никаких претензий к малийской военной хунте не возникло бы. Проблема ровно одна – она общается не с теми, с кем надо. Поэтому сейчас легко может попасть под санкции, введения которых добивается Франция.



Переговоры Лаврова с представителем нового правительства Мали.

Стороны договорились укреплять и диверсифицировать стратегическое партнерство России и Мали.

Данные договоренности должны действовать и после того, как в 2022-м году военная хунта передаст власть гражданской администрации после выборов (сохранив при этом основные рычаги контроля над армией и силовым аппаратом).



Сообщают, что российские военные инструкторы уже тренируют военных в Мали правильно метать камбулю, раз французы их этому научить не смогли.



Граждане негры, учитесь кидать камбулю настоящим образом!

Плюс модные африканцы из ЦАР.

Прокачка санкционного бренда в франкофонской зоне.

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