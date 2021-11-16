Надо меньше стараться – Личное мнение

Помните старую фотографию с концерта Тимати, где Настьку Решёткину отсадили от Симоны?



Фото: Соцсети

Тогда ещё юная, пухлощёкая девушка в тщетной надежде войти в семью будущего холостяка на каблуках приветливо и с опаской взирает на его неприступную и монументальную мамашу в блестящих колготках.

Видно, что старается понравиться. Очень старается.

А в ответ, во всех Инстаграмах страны, несётся безапеляционный приговор от Симоны: «Никогда не мечтала о дочери».

Старалась-старалась бедная Настя, а не ко двору пришлась.

Вы не найдёте в Сети ни одного доброго слова от валиде-султан в адрес Решёткиной, как не найдёте вы в Инстаграме Симоны ни одной фотографии Решетовой — матери её единственного внука. Больше скажу: вы не найдёте ни одной совместной фотографии Насти и Симоны, на которой они просто стояли бы рядом.

Зато недавно в Инстаграме бабки появилась фотография её внученьки в компании неказистой брюнетки:



Фото: Соцсети

«Сёрферши, велосипедистки, умницы и просто мои красавицы!!!» — подписывает фото Симона и ставит кучу приветливых эмодзи.

Смотри, сынка, какая хорошая женщина, в отличие от твоей Саши Дони. Пусть неброская, как талый снег. Пусть скучная, как овсянка по утрам. Зато мне нравится. А раз нравится — значит, ей есть место и в моём Инстаграме, и рядом с моей внучкой.

На что только ни шла бедная Решёткина, как только ни старалась, чтобы понравиться строптивой бабке: чуть ли не рожала в её присутствии.

А тольку — ноль.

Мораль сей басни такова: надо меньше стараться.

А вы стараетесь нравиться окружающим? Есть в вашей жизни истории, когда вы изо всех сил пытались завоевать чью-либо благосклонность? Чем дело кончилось? Как себя при этом чувствовали?

Расскажите!

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