Надо меньше стараться – Личное мнение
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Помните старую фотографию с концерта Тимати, где Настьку Решёткину отсадили от Симоны?
Фото: Соцсети
Тогда ещё юная, пухлощёкая девушка в тщетной надежде войти в семью будущего холостяка на каблуках приветливо и с опаской взирает на его неприступную и монументальную мамашу в блестящих колготках.
Видно, что старается понравиться. Очень старается.
А в ответ, во всех Инстаграмах страны, несётся безапеляционный приговор от Симоны: «Никогда не мечтала о дочери».
Старалась-старалась бедная Настя, а не ко двору пришлась.
Вы не найдёте в Сети ни одного доброго слова от валиде-султан в адрес Решёткиной, как не найдёте вы в Инстаграме Симоны ни одной фотографии Решетовой — матери её единственного внука. Больше скажу: вы не найдёте ни одной совместной фотографии Насти и Симоны, на которой они просто стояли бы рядом.
Зато недавно в Инстаграме бабки появилась фотография её внученьки в компании неказистой брюнетки:
Фото: Соцсети
«Сёрферши, велосипедистки, умницы и просто мои красавицы!!!» — подписывает фото Симона и ставит кучу приветливых эмодзи.
Смотри, сынка, какая хорошая женщина, в отличие от твоей Саши Дони. Пусть неброская, как талый снег. Пусть скучная, как овсянка по утрам. Зато мне нравится. А раз нравится — значит, ей есть место и в моём Инстаграме, и рядом с моей внучкой.
На что только ни шла бедная Решёткина, как только ни старалась, чтобы понравиться строптивой бабке: чуть ли не рожала в её присутствии.
А тольку — ноль.
Мораль сей басни такова: надо меньше стараться.
А вы стараетесь нравиться окружающим? Есть в вашей жизни истории, когда вы изо всех сил пытались завоевать чью-либо благосклонность? Чем дело кончилось? Как себя при этом чувствовали?
Расскажите!
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Источник: Лена Миро
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