 

Надо меньше стараться – Личное мнение

16.11.2021, 3:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Помните старую фотографию с концерта Тимати, где Настьку Решёткину отсадили от Симоны?


Фото: Соцсети

Тогда ещё юная, пухлощёкая девушка в тщетной надежде войти в семью будущего холостяка на каблуках приветливо и с опаской взирает на его неприступную и монументальную мамашу в блестящих колготках.

Видно, что старается понравиться. Очень старается.

 А в ответ, во всех Инстаграмах страны, несётся безапеляционный приговор от Симоны: «Никогда не мечтала о дочери».

Старалась-старалась бедная Настя, а не ко двору пришлась.

Вы не найдёте в Сети ни одного доброго слова от валиде-султан в адрес Решёткиной, как не найдёте вы в Инстаграме Симоны ни одной фотографии Решетовой — матери её единственного внука. Больше скажу: вы не найдёте ни одной совместной фотографии Насти и Симоны, на которой они просто стояли бы рядом.

Зато недавно в Инстаграме бабки появилась фотография её внученьки в компании неказистой брюнетки:


Фото: Соцсети

«Сёрферши, велосипедистки, умницы и просто мои красавицы!!!» — подписывает фото Симона и ставит кучу приветливых эмодзи.  

Смотри, сынка, какая хорошая женщина, в отличие от твоей Саши Дони. Пусть неброская, как талый снег. Пусть скучная, как овсянка по утрам. Зато мне нравится. А раз нравится — значит, ей есть место и в моём Инстаграме, и рядом с моей внучкой.

На что только ни шла бедная Решёткина, как только ни старалась, чтобы понравиться строптивой бабке: чуть ли не рожала в её присутствии.

 А тольку — ноль.  

Мораль сей басни такова: надо меньше стараться.

 А вы стараетесь нравиться окружающим? Есть в вашей жизни истории, когда вы изо всех сил пытались завоевать чью-либо благосклонность? Чем дело кончилось? Как себя при этом чувствовали?  

Расскажите!

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / Скандалы: Битва за МХТ

16.03 / Российские власти обсуждают введение нового налога

04.11 / дизайнер Керимова раскрыла секрет преображения певицы Аллы Пугачевой

31.05 / Скандалы: Инвестиции ушли в офшоры

17.11 / Навальный подал в суд на Пескова из-за его заявлений о связях политика с ЦРУ

22.08 / Мнение: Полная боевая

13.06 / Назван симптом рака почек, который появляется только ночью

29.09 / Мария Кожевникова, Виктория Дайнеко и другие гости модной презентации

31.05 / Для многодетных семей России хотят ввести единый статус

04.06 / Какую стрижку сделать женщине с округлой формой лица: модные идеи для дам за 60

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика