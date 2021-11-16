Катапультой – в Румынию. На границе Украины задержали контрабандистов, которые пытались перебросить сигареты

Отмечается, что контрабандисты также планировали применить самодельный беспилотник.

“Мужчины прибыли в приграничье на двух автомобилях, в салоне одного из которых пограничники обнаружили ноутбук с загруженной картой украинско-румынского участка границы, запасные аккумуляторные батареи для БПЛА, вблизи авто стояла развернутая антенна, пусковая катапульта, самодельный беспилотник и пакет с безакцизными сигаретами, – говорится в сообщении. – Обнаруженные предметы и материалы у украинцев изъяли”.

Фото: dpsu.gov.ua

Кроме попытки сбыта подакцизных товаров (ч.1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины), мужчин подозревают в нарушении правил использования воздушного пространства (ч.1 ст. 282 УКУ).

ВИДЕОВидео: Державна прикордонна служба України / YouTube

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