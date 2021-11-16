Эксперт исключил возможность Киева помешать сертификации «Северного потока – 2»

«Участие украинских операторов – всего лишь политическая вежливость со стороны Германии», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, комментируя допуск «Нафтогаза Украины» и «ОГТСУ» к сертификации оператора «Северного потока – 2».

«Германия хочет продемонстрировать, что не бросает Украину на произвол судьбы, поддерживает ее евроинтеграционные стремления и учитывает ее точку зрения – сказал старший научный сотрудник Финансового университета, эксперт ФНЭБ Станислав Митрахович. – Есть определенная инерция поддержки Украины со времен Майдана, и здесь она сыграла роль. Однако из этого не следует, что Германия будет принимать решения, исходя из того, что ей скажет «Нафтогаз» или гендиректор ОГТСУ [Сергей] Макогон».

Участие Украины в процедуре сертификации можно сравнить с участием Польши, объяснил Митрахович. «Месяца полтора назад польская компания PGNiG сообщила о желании участвовать в сертификации «Северного потока – 2», и ее взяли участвовать. И что? Уже пошли новости из Германии, что поляки жалуются, что их точку зрения послушали, но не приняли к сведению. По аналогии, «Нафтогаз», конечно, пошлет в Федеральное сетевое агентство Германии своего представителя, который выступит там с очередной презентацией [о том], какой «плохой» [проект] «Северный поток – 2», или просто пришлет туда какой-нибудь текстик. Немцы эту презентацию послушают, текстик посмотрят, скажут: «Ваша точка зрения принята во внимание», – и больше ничего делать не будут», – уверен эксперт.

Юридических оснований для участия Украины в сертификации «Северного потока – 2» нет, считает Митрахович. «Немцы могут пригласить [участвовать в сертификации оператора газопровода], кого хотят. Так же они могли бы пригласить Мадагаскар. Это просто добрая воля Германии. Нет такого документа, насколько мне известно, в правительстве Германии, который обязывал бы слушать мнение Украины. Тогда можно послушать и мнение Турции, мнение Азербайджана. Это просто добрая воля немцев. В самой Украине считают, что «Северный поток – 2» влияет на всю ситуацию в Европе в целом, а на Украину он влияет негативно, и поэтому мнение Украины должно быть услышано. Но немцы не были обязаны приглашать Украину [участвовать в сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2»]. Даже Польшу, по большому счету, можно было не приглашать участвовать в сертификации, хотя Польша – часть Евросоюза», – отметил эксперт.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Мнение стран Евросоюза может быть учтено, когда Европейская комиссия будет проводить то решение, которое примет Федеральное сетевое агентство Германии: через Европейскую комиссию, через бюрократию эти страны могут влиять на решение вопроса. «Но Украина не входит в ЕС – отметил эксперт. – А соглашение об ассоциации с ЕС не дает Украине права руководить действиями Европейской комиссии по этому вопросу или действиями Германии».

На затягивание процедуры сертификации «Северного потока – 2», которая должна состояться весной-летом 2022 года, повлияет не участие Украины, а немецко-европейские факторы, отметил Митрахович. «Немцы могут использовать Украину как предлог, но в реальности все равно это будут немецкие решения. Немцы ждут, когда будет сформирована новая коалиция в правительстве. Формально у них есть четыре месяца, [поэтому] они ждут. Германия затягивает [решение о сертификации оператора «Северного потока – 2»], потому что не хочет, чтобы на нее лишний показывали пальцем и говорили: вы продались [президенту РФ Владимиру] Путину. Ну и Европейская комиссия может подзатянуть [решение о сертификации оператора газопровода], это в ее духе. Европейская комиссия может долго все это изучать, документы могут несколько месяцев ходить между Берлином и Брюсселем. Но такими решениями они бьют по собственной экономике и собственным потребителям, потому что в Европе откровенный энергетический кризис, растет «коммуналка», отключаются некоторые промышленные предприятия, особенно химическо-металлургической отрасли, которым не хватает дешевого газа, не хватает электроэнергии. Если их это устраивает, флаг им в руки», – подчеркнул эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

При этом, по его словам, Россию вполне устраивает задержка сертификации. «Мы, конечно, хотим запуска «Северного потока – 2». Но, по большому счету, нынешние высокие цены в Европе, которые высокие, в том числе, потому, что не работает «Северный поток – 2» – они нас устраивают, мы на этом зарабатываем», – отметил Митрахович.

Помешать планам РФ по поводу «Северного потока – 2» способна не Украина, а Германия и ЕС, отметил эксперт. «Надо думать о других вещах: о том, что в Германии «зеленые» могут получить должность министра энергетики, или что в Германии вообще в перспективе может измениться общественное мнение по поводу России, что сертификацию могут дать, а потом отозвать под каким-нибудь предлогом, или правила ЕС в очередной раз изменят и будут «задним числом» применять против Газпрома, такое уже было», – сообщил старший научный сотрудник Финансового университета.

Он также напомнил, что «Северный поток – 2» можно сертифицировать и в качестве независимого оператора: швейцарская компания NordSteam 2AG, которой принадлежит «Северный поток» подала заявку на регистрацию модели, которая в праве Европейского союза предусмотрена как независимый транспортный оператор.

«Имеется в виду, что такой оператор может загружаться на 100%. Возможно, этот план не удастся, и придется проводить сертификацию по модели, которая позволит использовать половину мощности, такой вариант тоже не исключен. Но мы бы хотели, чтобы «Северный поток – 2» работал хотя бы в половину мощности», – заключил Митрахович.

Накануне глава «Нафтогаза» Юрий Витренко и генеральный директор «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон заявили, что компаниям разрешили участвовать в сертификации оператора «Северного потока – 2». При этом представитель Федерального сетевого агентства Германии Фите Вульф уточнил, что украинским компаниям отказали в праве блокировать сертификацию оператора «Северного потока – 2».

В прошлую пятницу глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявлял, что желание «Нафтогаза Украины» и «Оператора ГТС Украины» участвовать в сертификации «Северного потока – 2» связано со стремлением не допустить запуск трубопровода. Он призвал Украину не вмешиваться во внутренние дела ЕС и Германии.

Вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе, вторая нитка будет заполнена газом до конца 2021 года.