 

Норвегия решила поддержать новые санкции ЕС против Белоруссии

16.11.2021, 2:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНорвегия готова поддержать новые санкции Евросоюза в отношении Белоруссии на фоне миграционного кризиса на границе с Польшей, сообщила глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт Норвежскому телеграфному бюро.

«Норвегия поддержит санкции [Евросоюза] в отношении Белоруссии. Мы не хотим, чтобы это движение [мигрантов] продолжалось. Это подвергает опасности многие жизни, это циничное использование обычных людей, которые платят, потому что ищут лучшей жизни», – приводит слова главы МИД Норвегии ТАСС.

Ранее Госдеп США анонсировал новые санкции против Белоруссии в координации с ЕС из-за ситуации с мигрантами на границе республики с Польшей. Накануне и. о. главы МИД Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз готов вернуться к диалогу с Минском, если из Белоруссии поступят сигналы об изменении ситуации с мигрантами. Он также сообщил, что страны Евросоюза согласовали критерии для нового санкционного списка.

Перед этим глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что министры иностранных дел входящих в ЕС стран на прошедшей в Брюсселе встрече приняли политическое решение о пятом пакете санкций против Белоруссии и не сомневаются в необходимости шестого.

Ранее стало известно, что Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что в новый санкционный список ЕС войдут «люди, авиакомпании, туристические агентства и все, кто участвует в этом незаконном натиске мигрантов на наши границы».

Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / Зеленский заявил о невозможности полета Гагарина в космос без Украины

04.03 / В Турции разбился вертолет с военными. Погибли 10 человек, среди них – генерал сухопутных войск

28.06 / Вакцинацию от коронавируса завершили 580 тыс. украинцев

02.09 / Кузнецова на марафоне «Новое Знание» назвала причину конфликтов в семьях

10.11 / Гендиректор Большого театра остро отреагировал на указ Собянина о лимите заполняемости

12.08 / Предотвратить остеопороз может окситоцин

16.09 / Электрический Wuling Mini получил версию с увеличенным запасом хода

01.04 / КГГА обнародовала список ограничений на период локдауна

01.02 / Навального, Тунберг и ВОЗ номинировали на Нобелевскую премию мира

02.09 / Аксенов поручил найти «фантастические» варианты водоснабжения Крыма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика