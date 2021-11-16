Норвегия решила поддержать новые санкции ЕС против Белоруссии

Норвегия готова поддержать новые санкции Евросоюза в отношении Белоруссии на фоне миграционного кризиса на границе с Польшей, сообщила глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт Норвежскому телеграфному бюро.

«Норвегия поддержит санкции [Евросоюза] в отношении Белоруссии. Мы не хотим, чтобы это движение [мигрантов] продолжалось. Это подвергает опасности многие жизни, это циничное использование обычных людей, которые платят, потому что ищут лучшей жизни», – приводит слова главы МИД Норвегии ТАСС.

Ранее Госдеп США анонсировал новые санкции против Белоруссии в координации с ЕС из-за ситуации с мигрантами на границе республики с Польшей. Накануне и. о. главы МИД Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз готов вернуться к диалогу с Минском, если из Белоруссии поступят сигналы об изменении ситуации с мигрантами. Он также сообщил, что страны Евросоюза согласовали критерии для нового санкционного списка.

Перед этим глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что министры иностранных дел входящих в ЕС стран на прошедшей в Брюсселе встрече приняли политическое решение о пятом пакете санкций против Белоруссии и не сомневаются в необходимости шестого.

Ранее стало известно, что Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что в новый санкционный список ЕС войдут «люди, авиакомпании, туристические агентства и все, кто участвует в этом незаконном натиске мигрантов на наши границы».

Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции.